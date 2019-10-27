Космос

Вести.RuВести.RuАмериканский космоплан вернулся с секретной миссии

На американском космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида) в воскресенье, 27 октября, приземлился экспериментальный беспилотный космоплан ВВС США X-37B. Он 780 дней находился на околоземной орбите, где выполнял секретную миссию.
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