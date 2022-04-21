Гарантами безопасности для Украины могут стать постоянные члены Совбеза ООН — Россия, США, Великобритания, Франция и Китай, считает директор второго департамента СНГ министерства иностранных дел России Алексей Полищук.
Семеро военнослужащих из Свердловской области, которые попали в плен на Украине в ходе спецоперации, освобождены и возвращены в Россию, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.
Россия ввела санкции против основателя компании Meta (признана экстремистской и запрещена на территории России) Марка Цукерберга и вице президента США Камаллы Харрис, говорится на сайте российского МИД.
ФАС в августе 2021 года заявила, что Apple злоупотребляет доминирующим положением на рынке приложений, запрещая разработчикам приложений информировать пользователей об альтернативных, более выгодных способах оплаты товаров, нежели через ее магазин App Store.