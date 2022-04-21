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Американский лидер также объявил о выделении военной помощи Украине

Гарантами безопасности для Украины могут стать постоянные члены Совбеза ООН — Россия, США, Великобритания, Франция и Китай, считает директор второго департамента СНГ министерства иностранных дел России Алексей Полищук.
РБК
Под ограничения в том числе попали: главком ВДВ Андрей Сердюков, врио главы МЧС Александр Чуприян; глава РЖД Олег Белозеров, официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
РБК
Великобритания запретили импорт из России серебра, изделий из дерева, а также икры.
РБК
Военные действия России в рамках спецоперации на Украине неприемлемы, заявила кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен в ходе теледебатов с действующим французским лидером Эмманюэлем Макроном.
РБК

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Telecinco: бывший топ-менеджер «Новатэка» Протосеня и его семья найдены мертвыми в Испании

Существует версия, что Протосеня зарезал жену и дочь, когда те спали, а затем покончил с собой.
Lenta.ru06:55

Байден объявил о запрете связанным с Россией судам заходить в американские порты

США запрещают российским судам доступ в свои порты в рамках санкций из-за спецоперации на Украине, заявил американский президент Джо Байден.
РИА Новости10:55

В Анталье создадут вторую авиакомпанию для перевозки российских туристов

В Анталье создадут вторую авиакомпанию, которая будет ориентирована на перевозки российских туристов в Турцию.
Известия09:39

РБК сообщил о замене Вагита Алекперова в «Лукойле» на Вадима Воробьева

Ранее 21 апреля "Лукойл" сообщил, что основатель, совладелец и президент нефтяной компании Вагит Алекперов выйдет из состава совета директоров и оставит пост главы компании.
Газета.Ru11:15

Путин приказал Шойгу отменить штурм промышленной зоны в Мариуполе из-за нецелесообразности

Президент России Владимир Путин в разговоре с главой Минобороны Сергеем Шойгу приказал отменить штурм «Азовстали» в Мариуполе.
Lenta.ru03:14

Семерых свердловских военных, попавших в плен на Украине, освободили и вернули в Россию

Семеро военнослужащих из Свердловской области, которые попали в плен на Украине в ходе спецоперации, освобождены и возвращены в Россию, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.
РИА Новости08:41

Глава ДНР сообщил о гибели командира разведроты батальона «Спарта»

Командир 2-й разведроты отдельного разведывательного батальона "Спарта" сил ДНР Сергей Агранович погиб при выполнении боевой задачи.
ТАСС05:54

МИД запретил въезд в Россию Марку Цукербергу и Камале Харрис

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РБК11:07

Суд признал законным возбуждение дела против Apple из-за навязывания оплат через App Store

ФАС в августе 2021 года заявила, что Apple злоупотребляет доминирующим положением на рынке приложений, запрещая разработчикам приложений информировать пользователей об альтернативных, более выгодных способах оплаты товаров, нежели через ее магазин App Store.
РИА Новости10:37

Пожар в здании тверского НИИ локализован

В Твери локализован пожар в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны (НИИ ВКО).
Российская газета10:53