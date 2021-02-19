Американский марсоход Perseverance произвёл посадку на Марсе
Специалисты NASA рассчитывают с помощью Perseverance («Настойчивость») обнаружить следы существования живых организмов на Марсе, передаёт ТАСС. Учёные уверены, что если там когда-то была жизнь, то она приходится на период от 3 до 4 млрд лет назад, когда на планете ещё была вода.В источнике
С чего всё началось
It may look flat, but this hazardous terrain is full of rich geology and perhaps signs of ancient life https://t.co/L8JEjy3p8G #CountdownToMars
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