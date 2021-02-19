Специалисты NASA рассчитывают с помощью Perseverance («Настойчивость») обнаружить следы существования живых организмов на Марсе, передаёт ТАСС. Учёные уверены, что если там когда-то была жизнь, то она приходится на период от 3 до 4 млрд лет назад, когда на планете ещё была вода.

Видео Фото Интересное видео Комсомольская правда Piter.tv ТВ Центр Вести.Ru Первый канал Городовой Коммерсантъ РЕН ТВ RT на русском НТВ Москва 24 Мой Брянск Пятый канал ТК Звезда Life.ru Моя Москва.онлайн Известия Вести.Ru Bash.News Вести.Ru ТК Звезда Вести.Ru Дождь Вести.Ru Вести.Ru Вести.Ru Вести.Ru Вести.Ru Дума ТВ Вести.Ru Моя Москва.онлайн Телеканал RTVI

С чего всё началось It may look flat, but this hazardous terrain is full of rich geology and perhaps signs of ancient life https://t.co/L8JEjy3p8G #CountdownToMars pic.twitter.com/CCvatOKRm3 Взгляд.ру вчера в 16:26