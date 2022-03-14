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Американский миллиардер Илон Маск в Twitter вызвал президента Владимира Путина на поединок

Американский миллиардер Илон Маск заявил
, что вызывает президента России Владимира Путина на поединок, а ставкой будет Украина.
РИА Новости
К своему посту миллиардер прикрепил аккаунт президента, являющийся верифицированной страницей Кремля на английском языке.
Компания
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля.
Блокнот.ру
На запись Маска отреагировал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
НТВ

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Маск вызвал Путина на поединок, поставив на кон Украину
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Илон Маск вызвал Путина на поединок
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Илон Маск вызвал Путина на поединок
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Американский миллиардер Илон Маск в Twitter вызвал президента Владимира Путина на поединок
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