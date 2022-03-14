Минобороны РФ сообщило, что при поддержке российских военных силы Донецкой народной республики 14 марта уничтожили почти все огневые точки неонацистов в пригородах украинского Мариуполя, передает РИА Новости.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) уведомила делегацию РФ о приостановке ее членства в ассамблее, решение принято по итогам заседания комитета министров СЕ (КМСЕ), сообщил РИА Новости член делегации, сенатор Владимир Круглый.
10 марта подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию приняла решение о введении временного запрета на экспорт сахара, пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы. в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) до 31 августа 2021 г.
В российских вооруженных силах не исключают постановки крупных населенных пунктов на Украине под полный контроль при обеспечении максимальной безопасности населения, за исключением зон, которые используются для гуманитарной эвакуации.