Минобороны РФ сообщило, что при поддержке российских военных силы Донецкой народной республики 14 марта уничтожили почти все огневые точки неонацистов в пригородах украинского Мариуполя, передает РИА Новости.
«Минсельхозом совместно с Минпромторгом подготовлен проект постановления правительства, который предусматривает введение временного запрета на вывоз из России основных зерновых культур с 15 марта по 30 июня текущего года включительно», — сообщила пресс-служба Минсельхоза.
Тайваньская компания ASUS, занимающаяся производством электроники и компьютерной техники, сообщила о приостановке поставок в Россию из-за проблем с логистикой, возникших в результате введенных против Москвы санкций.