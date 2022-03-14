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Американский миллиардер Илон Маск в Twitter вызвал президента Владимира Путина на поединок

Американский миллиардер Илон Маск заявил
, что вызывает президента России Владимира Путина на поединок, а ставкой будет Украина.
РИА Новости
Однако у Путина нет страницы в Twitter, а указанный Маском аккаунт принадлежит Кремлю.
Ямал-Медиа
24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине.
Ведомости
На запись Маска отреагировал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
НТВ

Подробнее о событии

Илон Маск вызвал президента России на поединок в Twitter
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Илон Маск вызвал Путина на поединок и поставил на кон Украину
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Илон Маск вызвал Путина на поединок
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Американский миллиардер Илон Маск в Twitter вызвал президента Владимира Путина на поединок
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Илон Маск вызвал Владимира Путина на поединок из-за Украины
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Илон Маск вызвал Путина на поединок
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