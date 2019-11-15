Экономика

РИА НовостиРИА НовостиАмериканский миллиардер: катастрофа неизбежна. Заденет ли она Россию

Ничего нового господин Далио не говорит: "кремлевская пропаганда" пишет то же самое уже десять лет, а примерно год-два назад к нашему дружному хору начали поодиночке присоединяться самые именитые западные инвесторы и банкиры.
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Американский миллиардер: катастрофа неизбежна. Заденет ли она Россию

РИА Новости00:00

Заденет ли Россию катастрофа, которую пророчит американский миллиардер Рэй Далио

Вечерний курьер14:54
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