Экономика
РИА НовостиАмериканский миллиардер: катастрофа неизбежна. Заденет ли она Россию
Ничего нового господин Далио не говорит: "кремлевская пропаганда" пишет то же самое уже десять лет, а примерно год-два назад к нашему дружному хору начали поодиночке присоединяться самые именитые западные инвесторы и банкиры.
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Заденет ли Россию катастрофа, которую пророчит американский миллиардер Рэй Далио
Вечерний курьер14:54
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