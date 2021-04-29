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Американский миллиардер предупредил о риске гражданских войн и революций

Капитализм должен пройти через ряд структурных преобразований, чтобы, как эффективная экономическая система, начать приносить благополучие большинству людей, заявил в интервью РБК один из богатейших людей мира, основатель хедж-фонда Bridgewater Рэй Далио.В источнике
РБК
Международный антикоррупционный портал
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С чего всё началось

«Стив Джобс от инвестирования» назвал причину коррупции в России

Известный американский инвестор Рэй Далио в беседе с РБК высказал мнение, что основой коррупции в России является неумение людей, в первую очередь предпринимателей, действовать сообща.
РБК00:40

Подробнее о событии

Причину коррупции в России нашел «Стив Джобс от инвестирования»

Профиль05:14

Американский миллиардер назвал причину коррупции в России

Lenta.ru06:25

Американский миллиардер назвал первопричину коррупции в России

Московский Комсомолец05:21

Американский миллиардер предупредил о риске гражданских войн и революций

РБК08:11

Миллиардер по прозвищу «Стив Джобс» назвал причины коррупции в России

Ридус03:48

Миллиардер Рэй Далио назвал главную причину коррупции в России

Forbes02:50

Американский миллиардер назвал причину коррупции в России

News.ru02:25
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Технология струйной печати с СНПЧ (система непрерывной подачи чернил)

Система непрерывной подачи чернил представляет собой ряд резервуаров для каждого цвета, которые соединены специальным силиконовым шлейфом из трубок с капсулами на печатающей головке, которая наносит чернила на бумагу.
3DNews07:35

В Петербурге возбудили дело о вандализме из-за граффити с Навальным

Полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело о вандализме после того, как неизвестные нарисовали на трансформаторной будке портрет оппозиционера Алексея Навального, сообщает ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР).
РБК07:32

Компания Гебрева отвергла заявления прокуратуры Болгарии о взрывах на оружейных заводах

Компания ЕМКО, принадлежащая болгарскому торговцу оружием Эмилияну Гебреву, обвинила во лжи прокуратуру Болгарии, которая в среду представила на брифинге данные расследования взрывов на оружейных заводах страны в период с 2011 по 2020 год, обвинив в причастности к ним шестерых россиян.
ТАССвчера в 11:56