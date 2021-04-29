Компания Гебрева отвергла заявления прокуратуры Болгарии о взрывах на оружейных заводах

Компания ЕМКО, принадлежащая болгарскому торговцу оружием Эмилияну Гебреву, обвинила во лжи прокуратуру Болгарии, которая в среду представила на брифинге данные расследования взрывов на оружейных заводах страны в период с 2011 по 2020 год, обвинив в причастности к ним шестерых россиян.