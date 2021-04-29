Американский миллиардер предупредил о риске гражданских войн и революций
Капитализм должен пройти через ряд структурных преобразований, чтобы, как эффективная экономическая система, начать приносить благополучие большинству людей, заявил в интервью РБК один из богатейших людей мира, основатель хедж-фонда Bridgewater Рэй Далио.В источнике
С чего всё началось
«Стив Джобс от инвестирования» назвал причину коррупции в России
Известный американский инвестор Рэй Далио в беседе с РБК высказал мнение, что основой коррупции в России является неумение людей, в первую очередь предпринимателей, действовать сообща.
РБК00:40