с чего всё началось

Американский надувной модуль Genesis-2 в ближайшие часы может столкнуться на околоземной орбите с советским космическим аппаратом «Космос-1300». Об этом 17 сентября сообщила компания-разработчик американского аппарата Bigelow Aerospace.

Американский модуль может столкнуться на орбите с советским спутником

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Армия и оружие Комплекс РЭБ «Палантин» впервые применили военные под Воронежем Комплекс РЭБ военные использовали для прикрытия частей от ракетно-пушечного и высокочастотного вооружения, а также для «ослепления» противника – подавления радиоэлектронной разведки неприятеля и блокировки системы радиосвязи.

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Политика В Госдуме призвали Киев прекратить истерику в ОБСЕ из-за Крыма Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек призвал украинскую делегацию прекратить истерику в ОБСЕ относительно участия представителей Крыма и вернуться к конструктивному формату работы.

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