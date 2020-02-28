Культура

ToDay News UfaToDay News UfaАмериканский писатель раскритиковал «Преступление и наказание»

Джеймс Эллрой, американский писатель, грубо высказался о романе «Преступление и наказание» писателя Федора Достоевского. Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на El Pais, Джеймс не может прочитать известный роман.
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Фёдор Михайлович Достоевский
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Русский писатель, мыслитель, философ и публицист. Член-корреспондент Петербургской академии наук с 1877 года. Как в начале, так и в продолжении своего литературного творчества, после четырёх лет каторги и ссылки за участие в кружке Петрашевского, Достоевский выступал в качестве новатора в русле традиций русского реализма, что не получило должной оценки современников при жизни писателя.
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