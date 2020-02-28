Культура
ToDay News UfaАмериканский писатель раскритиковал «Преступление и наказание»
Джеймс Эллрой, американский писатель, грубо высказался о романе «Преступление и наказание» писателя Федора Достоевского. Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на El Pais, Джеймс не может прочитать известный роман.
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