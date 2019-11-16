с чего всё началось

Гражданин РФ был ранен из огнестрельного оружия при попытке пересечь границу между Мексикой и США. Сотрудник пограничной службы пытался арестовать россиянина, однако тот оказал сопротивление. Сейчас наш соотечественник находится в больнице, российские дипломаты пытаются получить к нему доступ.

Американский пограничник подстрелил россиянина на границе с Мексикой

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