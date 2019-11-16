Происшествия
Газета.RuАмериканский пограничник подстрелил россиянина на границе с Мексикой
Гражданин РФ был ранен из огнестрельного оружия при попытке пересечь границу между Мексикой и США. Сотрудник пограничной службы пытался арестовать россиянина, однако тот оказал сопротивление. Сейчас наш соотечественник находится в больнице, российские дипломаты пытаются получить к нему доступ.
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с чего всё началось
Генеральное консульство России в Хьюстоне находится в контакте с полицией Аризоны и намерено получить доступ к россиянину, который был ранен американским пограничником у границы Мексики, говорится в заявлении консульства в Twitter.Коммерсантъвчера в 17:55
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Генконсульство РФ намерено получить доступ к раненому на границе США и Мексики россиянину
Коммерсантъвчера в 17:55
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