Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъАмериканский пограничник ранил россиянина у границы с Мексикой

Американский пограничник ранил из огнестрельного оружия россиянина, говорится в заявлении погранслужбы США. Предполагается, что гражданин РФ пытался пересечь границу с Мексикой. О том, с какой стороны он пытался пересечь границу, в сообщении не уточняется.
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В США на границе с Мексикой пограничник ранил гражданина России

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