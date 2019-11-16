Происшествия
ИзвестияАмериканский пограничник ранил россиянина на границе с Мексикой
Американский пограничник ранил гражданина России из огнестрельного оружия. Инцидент произошел на границе США с Мексикой. Об этом 15 ноября сообщила Погранично-таможенная служба Штатов.
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Генконсульство РФ намерено получить доступ к раненому на границе США и Мексики россиянину
Коммерсантъвчера в 17:55
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Политика
Россия зеркально ответит на помилование россиян в Литве
Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин сообщил, что РФ примет зеркальные меры в ответ на помилование Литвой граждан РФ Николая Филипченко и Сергея Моисеенко.
Коммерсантъ вчера в 06:52
Культура
Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»
Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.
ТВ Центр 14 ноября в 13:26
Политика
Помпео рассказал о разнице между признанием Крыма и Голанских высот
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему Вашингтон отказался признавать Крым российским, при этом признал Голанские высоты израильской территорией.
Lenta.ru вчера в 15:41
Экономика
Бюджетникам в регионах задумали установить минимальную планку зарплат
Парламент Республики Северная Осетия — Алания внес в Госдуму законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Lenta.ru 00:58
Общество
Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир
Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Коммерсантъ вчера в 05:49
Происшествия
Умер подросток, устроивший стрельбу в калифорнийской школе
Свободная Пресса вчера в 21:24
Экономика
Глава ПФР рассказал об эффекте неиндексации пенсий работающим
Эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил более 350 млрд рублей на 2020 год.
REGNUM 13 ноября в 07:17
Политика
Одного из лидеров ИГ задержали на Украине
Lenta.ru вчера в 10:04
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о драке с Леной Темниковой
Однажды - говорит Серябкина в своем интервью - произошёл момент, когда их конфликт с Темниковой перерос в драку.
Bimru.ru 14 ноября в 07:30
Политика
Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм
Известия вчера в 12:15
Музыка
Новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров за 10 часов
Новый клип российской треш-поп группы Little Big на песню Go Bananas набрал более двух миллионов просмотров на сайте YouTube за десять часов.
Мойка78 вчера в 21:54
Общество
Японского журналиста расстроило посещение «завоеванного» Сахалина
Японский журналист Мититака Хаттори посетовал на постепенное исчезновение на Сахалине объектов японского наследия, а также назвал освобождение острова Красной армией "завоеванием".
РИА Новости вчера в 19:09
Футбол
Сборная Финляндии по футболу впервые вышла на чемпионат Европы
Как ранее писал News.ru, сборная Португалии в группе B одержала победу над Литвой в отборочном матче чемпионата Европы — 2020 по футболу со счётом 6:0.
News.ru вчера в 14:58
Общество
Назван действенный способ избежать просрочек по кредиту
Ранее Морозов утверждал, что основной причиной, по которой россияне допускают просрочку по потребительскому кредиту, является трудное финансовое положение.
Lenta.ru вчера в 22:34
Культура
Первый музыкальный клип вслед за Реввой выпустил Михаил Галустян
Известный сочинский комик и шоумен Михаил Галустян 14 ноября вслед за своим коллегой Александром Реввой выпустил музыкальный клип на песню «Хочу тибя любицца».
Блокнот Краснодар вчера в 07:47
Хоккей
Россиянин Зубов получил перстень члена Зала хоккейной славы
Олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Зубов стал обладателем перстня члена Зала хоккейной славы.
Вести.Ru 00:58
Общество
Пассажиры самого долгого авиарейса рассказали о странностях на борту
Пассажиры 19-часового рейса Лондон–Сидней авиакомпании Qantas Airlines рассказали о странностях на борту во время перелета.
Известия вчера в 23:29
Политика
Названа дата встречи лидеров «нормандской четверки»
Наша версия вчера в 12:58
Шоу-бизнес
Актер Михаил Ефремов впервые стал дедушкой
У 56-летнего актера Михаила Ефремова впервые появилась внучка.
Невские Новости вчера в 21:15
Общество
Глава Газпрома не согласился с прогнозами Гидрометцентра на эту зиму
Руководитель компании «Газпром» Алексей Миллер усомнился в прогнозе Гидрометцентра на предстоящую зиму.
iReactor 14 ноября в 16:11
Экономика
В России может появиться 50-рублевая монета
Центральный банк Российской Федерации допустил выпуск в стране монеты номиналом 50 рублей, об этом 15 ноября сообщает «Газета.ру» со ссылкой на замдиректора департамента наличного денежного обращения регулятора Владимира Демиденко.
REGNUM вчера в 04:05
Происшествия
Арестован гендиректор ЧОПа, охранявшего колледж в Благовещенске
Российская газета вчера в 22:30
Происшествия
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло рядом с японским островом Хонсю. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
RT на русском вчера в 23:30
Политика
Владимир Путин на саммите БРИКС отправил ряд важных сигналов Украине
Отвечая на вопросы журналистов по итогам саммита, Путин отправил Украине ряд важнейших сигналов.
Tochka Zрения вчера в 08:33
Хоккей
Овечкин нанёс мощный силовой приём хоккеисту «Монреаля» Друену
RT на русском 00:40
Футбол
Головин не сыграет со сборной Бельгии
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что полузащитник Александр Головин пропустит матч 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой Бельгии.
Чемпионат вчера в 05:20
Автоспорт
Квят попал в аварию на тренировке перед Гран-при Бразилии
Пилот Toro Rosso Даниил Квят попал в аварию во время второй тренировки перед Гран-при Бразилии «Формулы-1».
Известия вчера в 17:02
Армия и оружие
Глава ВМС Украины пожаловался на российские «Калибры» в Черном море
Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины адмирал Игорь Вовченко заявил, что за пять лет Россия значительно повысила боевой потенциал Черноморского флота, введя в строй корабли — носители крылатых ракет «Калибр».
Daily Storm вчера в 00:51
Авто
Новый Land Rover Defender снимется в новом фильме о Джеймсе Бонде
Внедорожник Land Rover Defender нового поколения появится в фильме о Джеймсе Бонде «Не время умирать».
Движок 13 ноября в 05:22