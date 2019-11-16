Американский пограничник ранил гражданина России из огнестрельного оружия. Инцидент произошел на границе США с Мексикой. Об этом 15 ноября сообщила Погранично-таможенная служба Штатов.

Американский пограничник ранил россиянина на границе с Мексикой

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