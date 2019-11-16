Происшествия

ИзвестияИзвестияАмериканский пограничник ранил россиянина на границе с Мексикой

Американский пограничник ранил гражданина России из огнестрельного оружия. Инцидент произошел на границе США с Мексикой. Об этом 15 ноября сообщила Погранично-таможенная служба Штатов.
Читать в источнике
Комментировать131

Подробнее о событии

Генконсульство в США выяснило имя раненого россиянина

РИА Новостивчера в 18:26

Генконсульство назвало имя раненного на границе США и Мексики россиянина

РБКвчера в 18:28

Генконсульство отреагировало на обстрел россиянина на границе США и Мексики

Известиявчера в 17:55

Генконсульство РФ намерено получить доступ к раненому на границе США и Мексики россиянину

Коммерсантъвчера в 17:55

Что случилось этой ночью: суббота,16 ноября

Интерфакс00:45

В Генконсульстве рассказали о раненом в Аризоне россиянине

ТАССвчера в 19:44

Генконсульство России назвало имя раненного в США россиянина

RT на русскомвчера в 18:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 01:33, Ашберн
Политика

Россия зеркально ответит на помилование россиян в Литве

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин сообщил, что РФ примет зеркальные меры в ответ на помилование Литвой граждан РФ Николая Филипченко и Сергея Моисеенко.
Коммерсантъ вчера в 06:52
Культура

Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»

Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.
ТВ Центр 14 ноября в 13:26
Политика

Помпео рассказал о разнице между признанием Крыма и Голанских высот

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему Вашингтон отказался признавать Крым российским, при этом признал Голанские высоты израильской территорией.
Lenta.ru вчера в 15:41
Экономика

Бюджетникам в регионах задумали установить минимальную планку зарплат

Парламент Республики Северная Осетия — Алания внес в Госдуму законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Lenta.ru 00:58
Общество

Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир

Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Коммерсантъ вчера в 05:49
Происшествия

Умер подросток, устроивший стрельбу в калифорнийской школе

Свободная Пресса вчера в 21:24
Экономика

Глава ПФР рассказал об эффекте неиндексации пенсий работающим

Эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил более 350 млрд рублей на 2020 год.
REGNUM 13 ноября в 07:17
Политика

Одного из лидеров ИГ задержали на Украине

Lenta.ru вчера в 10:04
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о драке с Леной Темниковой

Однажды - говорит Серябкина в своем интервью - произошёл момент, когда их конфликт с Темниковой перерос в драку.
Bimru.ru 14 ноября в 07:30
Политика

Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм

Известия вчера в 12:15
Музыка

Новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров за 10 часов

Новый клип российской треш-поп группы Little Big на песню Go Bananas набрал более двух миллионов просмотров на сайте YouTube за десять часов.
Мойка78 вчера в 21:54
Общество

Японского журналиста расстроило посещение «завоеванного» Сахалина

Японский журналист Мититака Хаттори посетовал на постепенное исчезновение на Сахалине объектов японского наследия, а также назвал освобождение острова Красной армией "завоеванием".
РИА Новости вчера в 19:09
Футбол

Сборная Финляндии по футболу впервые вышла на чемпионат Европы

Как ранее писал News.ru, сборная Португалии в группе B одержала победу над Литвой в отборочном матче чемпионата Европы — 2020 по футболу со счётом 6:0.
News.ru вчера в 14:58
Общество

Назван действенный способ избежать просрочек по кредиту

Ранее Морозов утверждал, что основной причиной, по которой россияне допускают просрочку по потребительскому кредиту, является трудное финансовое положение.
Lenta.ru вчера в 22:34
Культура

Первый музыкальный клип вслед за Реввой выпустил Михаил Галустян

Известный сочинский комик и шоумен Михаил Галустян 14 ноября вслед за своим коллегой Александром Реввой выпустил музыкальный клип на песню «Хочу тибя любицца».
Блокнот Краснодар вчера в 07:47
Хоккей

Россиянин Зубов получил перстень члена Зала хоккейной славы

Олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Зубов стал обладателем перстня члена Зала хоккейной славы.
Вести.Ru 00:58
Общество

Пассажиры самого долгого авиарейса рассказали о странностях на борту

Пассажиры 19-часового рейса Лондон–Сидней авиакомпании Qantas Airlines рассказали о странностях на борту во время перелета.
Известия вчера в 23:29
Политика

Названа дата встречи лидеров «нормандской четверки»

Наша версия вчера в 12:58
Шоу-бизнес

Актер Михаил Ефремов впервые стал дедушкой

У 56-летнего актера Михаила Ефремова впервые появилась внучка.
Невские Новости вчера в 21:15
Общество

Глава Газпрома не согласился с прогнозами Гидрометцентра на эту зиму

Руководитель компании «Газпром» Алексей Миллер усомнился в прогнозе Гидрометцентра на предстоящую зиму.
iReactor 14 ноября в 16:11
Экономика

В России может появиться 50-рублевая монета

Центральный банк Российской Федерации допустил выпуск в стране монеты номиналом 50 рублей, об этом 15 ноября сообщает «Газета.ру» со ссылкой на замдиректора департамента наличного денежного обращения регулятора Владимира Демиденко.
REGNUM вчера в 04:05
Происшествия

Арестован гендиректор ЧОПа, охранявшего колледж в Благовещенске

Российская газета вчера в 22:30
Происшествия

У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло рядом с японским островом Хонсю. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
RT на русском вчера в 23:30
Политика

Владимир Путин на саммите БРИКС отправил ряд важных сигналов Украине

Отвечая на вопросы журналистов по итогам саммита, Путин отправил Украине ряд важнейших сигналов.
Tochka Zрения вчера в 08:33
Хоккей

Овечкин нанёс мощный силовой приём хоккеисту «Монреаля» Друену

RT на русском 00:40
Футбол

Головин не сыграет со сборной Бельгии

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что полузащитник Александр Головин пропустит матч 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой Бельгии.
Чемпионат вчера в 05:20
Автоспорт

Квят попал в аварию на тренировке перед Гран-при Бразилии

Пилот Toro Rosso Даниил Квят попал в аварию во время второй тренировки перед Гран-при Бразилии «Формулы-1».
Известия вчера в 17:02
Армия и оружие

Глава ВМС Украины пожаловался на российские «Калибры» в Черном море

Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины адмирал Игорь Вовченко заявил, что за пять лет Россия значительно повысила боевой потенциал Черноморского флота, введя в строй корабли — носители крылатых ракет «Калибр».
Daily Storm вчера в 00:51
Авто

Новый Land Rover Defender снимется в новом фильме о Джеймсе Бонде

Внедорожник Land Rover Defender нового поколения появится в фильме о Джеймсе Бонде «Не время умирать».
Движок 13 ноября в 05:22
Происшествия

В московской квартире найдена мертвой солистка рок-группы «Маневры»

РБК вчера в 08:39
Как работают Яндекс.Новости?
Главное