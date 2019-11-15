Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиАмериканский пограничник ранил россиянина на границе с Мексикой

Американский пограничник ранил россиянина из огнестрельного оружия на границе с Мексикой, говорится в распространенном в пятницу сообщении Погранично-таможенной службы США.
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Американские пограничники ранили россиянина, подозреваемого в незаконном переходе границы с Мексикой, сообщается
 на сайте Службы таможенного и пограничного контроля США.
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