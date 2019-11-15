с чего всё началось

Американский пограничник ранил россиянина из огнестрельного оружия на границе с Мексикой, говорится в распространенном в пятницу сообщении Погранично-таможенной службы США.

Американский пограничник ранил россиянина на границе с Мексикой

Энергетика Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом» Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

Экономика «Аэрофлот» почти вдвое урезал расходы на PR Российская авиакомпания «Аэрофлот», всегда имевшая один из самых больших на рынке PR-бюджетов, в 2019 г. сократила его вдвое, подсчитал The Bell, изучив данные госзакупок.

Футбол Судья Вилков отстранён от работы на матчах РПЛ Президент РФС Александр Дюков поделился мыслями о работе судьи Михаила Вилкова, а также сообщил о его отстранении от матчей чемпионата России.

Фигурное катание Трусова: «Падение перед прокатом избавило от волнения» Российская фигуристка Александра Трусова не смогла объяснить, почему упала на лед перед началом исполнения короткой программы на Гран-при России, но отметила, что падение избавило ее от излишнего давления.

Происшествия Пермский школьник собирался убить 50 человек Пермский школьник собирался убить 50 человек В Перми школьник думал о массовом убийстве.

Армия и оружие Террористы МВД ПНС препятствуют установлению стабильности в Ливии Борьба террористов между МВД ПНС и МО ПНС всерьез обостряет обстановку в Ливии, как и воюющие против друг друга боевики других присутствующих в африканской стране террористических организаций.

Политика Присяжные признали экс-советника Трампа виновным во лжи конгрессу Присяжные в федеральном суде в Вашингтоне признали бывшего советника президента Дональда Трампа Роджера Стоуна виновным по нескольким пунктам обвинения.

Шоу-бизнес Телеведущий Дмитрий Шепелев впервые рассказал о невесте На фоне слухов о предстоящей свадьбе впервые о женщине, занявшей в сердце ведущего место Жанны Фриске, Дмитрий Шепелев рассказал в своем интервью сайту Peopletalk.ru.