Происшествия

Lenta.ruLenta.ruАмериканский пограничник выстрелил в россиянина

Американский пограничник ранил россиянина из огнестрельного оружия. Об этом сообщается на сайте Погранично-таможенной службы США. Отмечается, что выстрел был совершен после того, как гражданин России якобы попытался незаконно пересечь границу с Мексикой.
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 21:00, Ашберн
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Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм

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Сборная Турции ведомая Шенолом Гюнешем в очередном матче отбора Евро-2020 сыграла вничью (0:0) с Исландией, чем обеспечила себе выход в финальную стадию чемпионата Европы.
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Николай Левников покинет пост главы судейского комитета Российского футбольного союза, который он занимал с мая 2018 года.
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