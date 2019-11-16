Американский пограничник ранил россиянина из огнестрельного оружия. Об этом сообщается на сайте Погранично-таможенной службы США. Отмечается, что выстрел был совершен после того, как гражданин России якобы попытался незаконно пересечь границу с Мексикой.

Политика Нормандский саммит пройдет 9 декабря в Париже Саммит нормандского формата с участием лидеров России, Франции, Германии и Украины запланирован на 9 декабря в Париже.

Космос NASA нашло на Марсе повышенный уровень кислорода Эксперты NASA опубликовали данные, что единственный функционирующий на Марсе ровер Curiosity смог обнаружить повышенный уровень кислорода на планете.

Происшествия Пилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел успешно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полёта.

Наука Квантовая физика доказала, что объективной реальности не существует Брюкнер предложил способ проверки этого понятия, переведя парадокс друга Вигнера в рамки, впервые установленные физиком Джоном Беллом в 1964 году.

Шоу-бизнес Светлана Лобода поделилась первой фотосессией дочки Тильды Фото сделаны в первый день рождения малышки. Напомним, совсем скоро Тильде исполнится 1.5 года. Имя отца ребёнка Лобода держит в секрете.

Происшествия Псковский чиновник, оскорбивший полицейских, сложил полномочия Глава Печорского района Псковской области Дмитрий Сопотов "по этическим основаниям" сложил с себя полномочия после конфликта с полицейскими, которых он оскорбил, когда те остановили автомобиль для проверки, сообщает пресс-служба администрации региона.

Футбол Турция сыграла вничью с Исландией и вышла на Евро Сборная Турции ведомая Шенолом Гюнешем в очередном матче отбора Евро-2020 сыграла вничью (0:0) с Исландией, чем обеспечила себе выход в финальную стадию чемпионата Европы.

Общество Суд в Киеве отправил под домашний арест чиновницу офиса президента Украины Высший антикоррупционный суд Украины на 2 месяца отправил под домашний арест руководителя департамента офиса президента страны Светлану Кондзелю, подозреваемую во взяточничестве и мошенничестве, сообщила пресс-служба суда.