Происшествия
Lenta.ruАмериканский пограничник выстрелил в россиянина
Американский пограничник ранил россиянина из огнестрельного оружия. Об этом сообщается на сайте Погранично-таможенной службы США. Отмечается, что выстрел был совершен после того, как гражданин России якобы попытался незаконно пересечь границу с Мексикой.
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Политика
Нормандский саммит пройдет 9 декабря в Париже
Саммит нормандского формата с участием лидеров России, Франции, Германии и Украины запланирован на 9 декабря в Париже.
Происшествия
В московской квартире найдена мертвой солистка рок-группы «Маневры»
Бывшая вокалистка рок-группы «Маневры» Надиры Садыковой и ее мать были найдены мертвыми в их московской квартире.
Космос
NASA нашло на Марсе повышенный уровень кислорода
Эксперты NASA опубликовали данные, что единственный функционирующий на Марсе ровер Curiosity смог обнаружить повышенный уровень кислорода на планете.
Происшествия
Пилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров
Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел успешно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полёта.
Армия и оружие
Глава ВМС Украины заявил об отработке Россией ударов по Одессе
Ранее глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Россия является врагом Украины, с которым нужно разговаривать либо языком оружия, либо языком опытных дипломатов, исключая при этом финансово-экономические отношения.
Политика
Моралес считает, что США хотели упрятать его в Гуантанамо
По словам Моралеса, США предлагали министру иностранных дел Боливии Карен Лонгарик самолет, «который отвез бы нас туда, куда бы мы захотели».
Происшествия
«Черные лесорубы» навредили природе Владивостока
Политика
Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм
Армия и оружие
Израильская армия: из Газы в сторону Израиля выпустили около 450 ракет
Шоу-бизнес
Яна Рудковская прокомментировала «измены» Евгения Плющенко
В Telegram Рудковская поделилась ссылкой на материал СМИ, в котором её супруга обвинили в изменах.
Политика
Трамп и Эрдоган обсудили закупку Турцией российских С-400
Что касается покупки российских С-400, президент Турции заявил, что верит в возможность договориться, сообщает РИА Новости.
Теннис
Определились полуфинальные пары Итогового чемпионата АТР
Стали известны все полуфиналисты Итогового чемпионата АТР, который проходит в Лондоне (Великобритания).
Шоу-бизнес
Опухшее лицо певицы МакSим спровоцировало слухи о гормональной терапии
Певица МакSим вернулась на сцену после долго перерыва и теперь регулярно оказывается в центре обсуждения в соцсетях.
Политика
«Нафтогаз» ответил на слова Путина о риске прекращения транзита газа
Гендиректор «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что есть риск прекращения транзита российского газа через Украину.
Технологии
Apple удалила из App Store все связанные с вейпингом приложения
Apple на фоне роста проблем со здоровьем, вызванных курением электронных сигарет, решила удалить 181 приложение, связанное с вейпингом, из магазина App Store, сообщил Axios.
Наука
Сильный изгиб помог смягчить многослойный графен
Армия и оружие
США запереживали из-за советских крейсеров с «Цирконами»
Россия планирует оснастить гиперзвуковыми ракетами «Циркон» советские атомные крейсеры проекта 1144 «Петр Великий» и «Адмирал Нахимов».
Наука
Квантовая физика доказала, что объективной реальности не существует
Брюкнер предложил способ проверки этого понятия, переведя парадокс друга Вигнера в рамки, впервые установленные физиком Джоном Беллом в 1964 году.
Шоу-бизнес
Светлана Лобода поделилась первой фотосессией дочки Тильды
Фото сделаны в первый день рождения малышки. Напомним, совсем скоро Тильде исполнится 1.5 года. Имя отца ребёнка Лобода держит в секрете.
Происшествия
Псковский чиновник, оскорбивший полицейских, сложил полномочия
Глава Печорского района Псковской области Дмитрий Сопотов "по этическим основаниям" сложил с себя полномочия после конфликта с полицейскими, которых он оскорбил, когда те остановили автомобиль для проверки, сообщает пресс-служба администрации региона.
Космос
В России разрабатывают спутник для сжигания космического мусора
13.11.19 Оригинальный способ для уничтожения мусора на орбите предложила российская компания Easar.
Происшествия
Арест охранника колледжа, где студент устроил стрельбу, отложен
Суд отложил арест охранника колледжа в Благовещенске, где студент открыл стрельбу по людям.
Футбол
Турция сыграла вничью с Исландией и вышла на Евро
Сборная Турции ведомая Шенолом Гюнешем в очередном матче отбора Евро-2020 сыграла вничью (0:0) с Исландией, чем обеспечила себе выход в финальную стадию чемпионата Европы.
Политика
Сивохо предложил выплатить компенсации жителям Донбасса
Украинцы раскритиковали предложение советника секретаря и назвали Сивохо «предателем национальных интересов».
Общество
Суд в Киеве отправил под домашний арест чиновницу офиса президента Украины
Высший антикоррупционный суд Украины на 2 месяца отправил под домашний арест руководителя департамента офиса президента страны Светлану Кондзелю, подозреваемую во взяточничестве и мошенничестве, сообщила пресс-служба суда.
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у банка «Кредитинвест»
Центральный банк России приказом от 15 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у дагестанского коммерческого банка «Кредитинвест».
Автоспорт
Квят попал в аварию на тренировке перед Гран-при Бразилии «Формулы-1»
Пилот Toro Rosso Даниил Квят попал в аварию во время второй свободной практики перед Гран-при Бразилии «Формулы-1».
Футбол
Президент РФС сменил главу судейского комитета на фоне скандалов
Николай Левников покинет пост главы судейского комитета Российского футбольного союза, который он занимал с мая 2018 года.