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Американский политик Габбард обвинила президента США Байдена в госизмене из-за Зеленского

Президент США Джо Байден предал государство ради интересов Украины, считает
 экс-конгрессвумен Тулси Габбард.
РИА Новости
Однако в Белом доме перекладывают ответственность на президента Украины Владимира Зеленского, за решениями которого якобы следуют Штаты.
Life.ru
За все время правления Байден выделил около 7,6 млрд долларов на поддержку Украины.
URA.Ru
«Итак, за самую важную внешнеполитическую проблему, с которой наша страна столкнулась за последние 60 лет, отвечает не конгресс или американский лидер, а глава иностранного государства», - подытожила Габбард.
Московский Комсомолец

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Американский политик Габбард обвинила Байдена в госизмене из-за Зеленского
Известия13:00
В США Байдена обвинили в госизмене из-за Зеленского
Московский Комсомолец12:55
Американский политик Габбард обвинила президента США Байдена в госизмене из-за Зеленского
РИА Новости11:57
Бывшая конгрессвумен Габбард обвинила Байдена в госизмене из-за помощи Украине
Lenta.ru12:49
Экс-конгрессвумен Габбард обвинила Байдена в госизмене из-за Зеленского
Life.ru12:27
Американский политик Габбард обвинила Байдена в госизмене из-за Зеленского
News.ru12:09
Экс-конгрессвумен Габбард: Байден предал США ради интересов Украины
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