«Итак, за самую важную внешнеполитическую проблему, с которой наша страна столкнулась за последние 60 лет, отвечает не конгресс или американский лидер, а глава иностранного государства», - подытожила Габбард.
Второй по величине покупатель сжиженного природного газа (СПГ) — Япония — рассматривает альтернативные российским газовым поставкам варианты из-за решения президента России Владимира Путина о специальных экономических мерах в отношении месторождений «Сахалин-2», пишет 2 июля Bloomberg.
У модернизированного кроссовера Kia Seltos появилась иная «начинка» фар, также добавились диодные росчерки ходовых огней, которые визуально объединены со светящимися же полосками на радиаторной решетке.