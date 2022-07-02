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Американский политик Габбард обвинила президента США Байдена в госизмене из-за Зеленского

Президент США Джо Байден предал государство ради интересов Украины, считает
 экс-конгрессвумен Тулси Габбард.
РИА Новости
Однако в Белом доме перекладывают ответственность на президента Украины Владимира Зеленского, за решениями которого якобы следуют Штаты.
Life.ru
«Итак, за самую важную внешнеполитическую проблему, с которой наша страна столкнулась за последние 60 лет, отвечает не конгресс или американский лидер, а глава иностранного государства», - подытожила Габбард.
Московский Комсомолец
Вопрос об условиях для наступления мира с Россией хозяин Белого дома переадресовывает в Киев.
ТУТ НЬЮС

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Американский политик Габбард обвинила Байдена в госизмене из-за Зеленского
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В США Байдена обвинили в госизмене из-за Зеленского
Московский Комсомолец12:55
Американский политик Габбард обвинила Байдена в госизмене из-за Зеленского
News.ru12:09
Бывшая конгрессвумен Габбард обвинила Байдена в госизмене из-за помощи Украине
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Экс-конгрессвумен Габбард обвинила Байдена в госизмене из-за Зеленского
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Экс-конгрессвумен Габбард: Байден предал США ради интересов Украины
ФАН12:51
Американский политик Габбард обвинила президента США Байдена в госизмене из-за Зеленского
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