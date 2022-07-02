«Итак, за самую важную внешнеполитическую проблему, с которой наша страна столкнулась за последние 60 лет, отвечает не конгресс или американский лидер, а глава иностранного государства», - подытожила Габбард.
"Заявления украинского посла являются искажением исторических фактов, преуменьшением холокоста и оскорблением памяти тех, кто был убит Бандерой и его сторонниками", — сообщила дипмиссия в соцсети Twitter.
"Если сахалинский проект, поставлявший газ в Японию по конкурентоспособным ценам, находится в состоянии неопределенности, то спотовые цены рискуют вырасти еще больше, что может даже вызвать панику на рынке", - приводит издание слова аналитика японского Института экономики энергетики Хироси Хашимото.