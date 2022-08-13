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Американский политик Габбард заявила о планах Байдена привести Россию к госперевороту

Президент Соединенных Штатов Джо Байден, поддерживая конфликт на Украине, желает подтолкнуть Россию к государственному перевороту, считает бывший член Конгресса США Тулси Габбард.
Комсомольская правда
Истинной целью эскалации украинского кризиса со стороны США стоит считать не так называемую борьбу за демократию, а желание привести Россию к государственному перевороту.
РИА Новости
Экс-конгрессвумен напомнила также слова бывшего госсекретаря Мадлен Олбрайт, которая говорила о том, что полмиллиона детей, погибших в Ираке, «были стоящей ценой для клинтоновских санкций».
Наша версия
В Белом доме заявили, что американская администрация не проводит политику, направленную на «смену власти в России».
RT на русском

Подробнее о событии

Экс-конгрессвумен Габбард: Главное для Байдена - смена режима в России
Российская газета06:19
Американский политик Габбард заявила о планах Байдена привести Россию к госперевороту
Комсомольская правда06:21
Экс-конгрессвумен Габбард: истинная цель президента США Байдена — госпереворот в России
Газета.Ru06:19
Бывшая конгрессвумен США Габбард назвала цели Байдена в конфликте на Украине
RT на русском06:49
В США заявили, что Байден ведет Россию к государственному перевороту
Московский Комсомолец05:52
Экс-конгрессвумен США Габбард назвала целью президента Байдена госпереворот в России
Lenta.ru05:39
Экс-конгрессвумен Габбард: истинная цель президента США Байдена — госпереворот в России
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