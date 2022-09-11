В то же время министр финансов ФРГ Кристиан Линднер по итогам совещания заявил, что, несмотря на ограничения, которые планируют ввести страны G7, российская нефть не будет полностью исключена из мирового рынка.
Энергоблоки Запорожской АЭС были остановлены из-за обстрелов со стороны ВСУ и повреждений ЛЭП, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», председатель отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов.
Министерству финансов предстоит сложная работа над бюджетом на следующие три года, заявил в эфире канала "Россия 24" глава ведомства Антон Силуанов "Я думаю, что бюджет на предстоящую трехлетку будет самый сложный в моей профессиональной карьере", — сказал Силуанов.
Президент США Джо Байден опасается поставлять Киеву больше оружия из-за страха перед российским ядерным арсеналом, заявил в беседе с украинским "Пятым каналом" бывший советник генсека НАТО Менфреда Вернера, премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер и главы Пентагона, ветеран морской пехоты США Филип Карбер.