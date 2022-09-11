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Американский политолог Эберт назвал ошибкой введение потолка цен на российскую нефть

Введение США потолка цен на российскую нефть является ошибочной стратегией, сказал американский политолог Стефан Эберт в беседе с "Известиями
".
Газета.Ru
Еще одной санкционной мерой американские власти хотят сделать рестрикции для компаний, которые будут скрывать происхождение нефти.
Известия
Спустя месяц ограничение стоимости распространится на другие нефтепродукты российского производства.
Известия
В то же время министр финансов ФРГ Кристиан Линднер по итогам совещания заявил, что, несмотря на ограничения, которые планируют ввести страны G7, российская нефть не будет полностью исключена из мирового рынка.
Известия

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Политолог Эберт: введение США потолка цен на российскую нефть – это безумие
ПРАЙМ22:17
Американский политолог назвал ошибкой введение потолка цен на нефть из РФ
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