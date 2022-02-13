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Американский политолог Хендриксон заявил, что разведка США выдумала войну на Украине

Никакой войны нет и не будет, заявил американский политолог Дэвид Хендриксон.
Pravda.Ru
По мнению Хендриксона, в Белом доме в действительности не верят в возможность начала войны, но ради достижения корыстных целей провоцируют панику в обществе, распространяя алармистские заявления.
Политическая Экспертиза
Газопровод «Северный поток-2» тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год.
ТК Звезда
В РФ все обвинения отрицают и подчеркивают, что РФ не вынашивает агрессивных планов против кого-либо, а вся истерика нагнетается США для создания паники, разжигания ненависти и продвижения своих интересов.
Военное дело

Подробнее о событии

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Американский политолог Хендриксон: данные по вторжению РФ на Украину являются вымыслом
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Политолог Хендриксон: разведка США выдумала войну на Украине
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Общественная служба новостей19:27
Американский политолог Хендриксон заявил, что разведка США выдумала войну на Украине
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Политолог Хендриксон: разведка США придумала войну на Украине из-за «Северного потока — 2»
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