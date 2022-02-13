В РФ все обвинения отрицают и подчеркивают, что РФ не вынашивает агрессивных планов против кого-либо, а вся истерика нагнетается США для создания паники, разжигания ненависти и продвижения своих интересов.
Российский посол в Швеции Виктор Татаринцев в интервью газете Aftonbladet заявил, что стремление США и НАТО нагнетать ситуацию в сфере безопасности стало причиной того, что Россия возражает против членства Швеции в Североатлантическом альянсе.
Британские страховщики разослали международным собственникам самолетов официальное предупреждение, что через 48 часов перестанет действовать необходимая для полетов страховка воздушных судов на Украине, сообщил портал «Страна.ua».