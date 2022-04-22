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Полковник США Макгрегор: просчет Байдена превратит запад Украины в полигон для России

Портал FoxNews
 сообщает, что американский полковник Дуглас Макгрегор заявил о превращении Украины в стрельбище из-за просчета американского президента Джо Байдена.
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Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля.
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Россия осуждает поставку вооружения на Украину.
Известия
Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
РИА Новости

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Полковник Макгрегор: ошибка Байдена превратит запад Украины в полигон
Московский Комсомолец11:27
Полковник США Макгрегор предрек западу Украины превращение в полигон из-за просчета Байдена
Газета.Ru11:18
Полковник армии США Макгрегор назвал ключевой просчет Байдена при оценке отношений с РФ
ФАН09:49
Экс-полковник армии США Макгрегор: просчет Байдена превратит запад Украины в полигон
РИА Новости10:08
Полковник США Макгрегор: просчет Байдена превратит запад Украины в полигон для России
Lenta.ru11:12
FoxNews: Полковник Макгрегор заявил о превращении Украины в стрельбище из-за просчета Байдена
Banki Loans09:08
Полковник Макгрегор: из-за просчета Байдена западная Украина превратится в стрельбище
ИноСМИ07:10

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