Армия и оружие
ФАНАмериканский портал рассказал об атаке «русской орды зомби»
Американский портал рассказал об «Атаке мертвецов» русской армии во время боев Первой мировой войны под Осовцом.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 05:12, Ашберн
Футбол
Власти Нидерландов решили полностью отказаться от названия Голландия
Правительство Нидерландов решило прекратить называть себя Голландией и будет использовать только одно название — Нидерланды.
Коммерсантъ 00:31
Происшествия
20 человек пострадали в ДТП с автобусом в Нижегородской области
В Гагинском районе Нижегородской области перевернулся туристический автобус.
Российская газета 04:28
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов раскритиковали премию ТЭФИ
Недавно состоялось награждение победителей премии ТЭФИ. Ксения Собчак и Константин Богомолов неоднозначно отреагировали на лауреатов.
Lisa.ru 04 октября в 12:17
Политика
Джонсон предпочтет добровольной отставке увольнение Елизаветой II
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен бросить вызов королеве Елизавете II и предложить ей уволить его, поскольку сам он не планирует уходить в отставку, чтобы добиться выхода страны из ЕС 31 октября, сообщает The Sunday Times со ссылкой на британских министров.
Интерфакс 00:43
Футбол
Гвардиола поведал о тренерском выборе между молодежью и трофеями
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поведал о тренерском выборе.
Газета.Ru вчера в 22:07
Политика
Соловей предположил, что следующим президентом вновь станет Медведев
Оценивая текущее «состояние планов элиты организации транзита власти», политолог предположил, что в стране появится Госсовет, который при президентстве Медведева возглавит Владимир Путин.
FreeNews-Volga вчера в 02:28
Политика
ФБР допросило депутата Госдумы в нью-йоркском аэропорту
Сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР) США час допрашивал в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую на форум «Диалог Форт-Росс».
Ведомости 03:53
Единоборства
Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков
Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.
Lenta.ru 00:06
Футбол
Льорис сломал руку за мгновение до гола «Брайтона»
Metaratings вчера в 11:05
Происшествия
В США произошел взрыв на фестивале «Октоберфест»
В американском городе Хантингтон-Бич на фестивале пива "Октоберфест" произошел взрыв трансформатора, передает NBC.
Газета.Ru 02:58
Политика
В Испании заявили о смене ролей России и США в мировой политике
Бывший министр иностранных дел Испании Ана Паласио заявила о смене глобальных ролей России и США.
RT на русском 03:13
Политика
Порошенко устроил перепалку из-за «формулы Штайнмайера»
Бывший президент Украины Петр Порошенко устроил перепалку с националистом Андреем Билецким из-за "формулы Штайнмайера".
РИА Новости вчера в 21:03
Авто
В Думе хотят запретить клеить на автомобили наклейки
Оka.fm вчера в 09:00
Культура
Макеевский шахтер Леонид Сергиенко победил в телешоу «Голос 60+»
Вечерний курьер 02:17
Авто
Сбербанк создал компанию для продажи автомобилей
Ранее источники РБК сообщили, что госбанк намерен запустить собственный сервис по продаже автомобилей.
РБК 03:00
Общество
Гороскоп на 4 октября: этим знакам Зодиака стоит покрепче сжать кулаки
4 октября Близнецы могут проиграть в борьбе за первенство, которую активно ведут в последнее время.
SM News 03 октября в 08:22
Шоу-бизнес
Ирина Роднина поссорилась с бывшим мужем Зайцевым в прямом эфире
Известная фигуристка Ирина Роднина поссорилась со своим бывшим мужем спортсменом Александром Зайцевым прямо во время эфира программы «Сегодня вечером».
Слово и Дело вчера в 05:47
Шоу-бизнес
Маргарита Грачева, которой муж отрубил руки, выходит замуж
Жительница Серпухова Маргарита Грачева, которой в декабре 2017 года муж в приступе ревности отрубил кисти рук, готова вновь связать себя узами брака.
Московский Комсомолец 04 октября в 08:48
Космос
NASA опубликовало аудио со звуками Марса
Запись с марсианскими звуками опубликовали на YouTube и Soundcloud. Чтобы разместить аудио на последней платформе, его разбили на части.
iReactor 03 октября в 08:59
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства студентки в Домодедово
Появилось видео с места убийства 17-летней девушки в подмосковном Домодедово.
РИА Новости вчера в 11:44
Здоровье
Названы продукты, понижающие риск развития онкологии
Ученые заявили, что уменьшить риск развития рака можно благодаря правильно подобранным продуктам питания. Об этом пишет портал «Медикфорум».
iReactor 04:33
Происшествия
В Самаре автобус врезался в столб, семь человек пострадали
Автобус столкнулся с мачтой уличного освещения в Самаре, пострадали семь человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 04:00
Политика
Байден назвал Трампа абсолютно непригодным президентом
Кандидат в президенты США Джо Байден назвал лидера страны Дональда Трампа "абсолютно непригодным" для занимаемой должности, передает Washington Post.
Газета.Ru 04:23
Киберспорт
Итоги первого дня квалификаций в СНГ на MDL Chengdu Major
Квалификации в СНГ к MDL Chengdu Major проходят с 5 по 8 октября.
Inc-news.ru вчера в 16:09
Общество
Вулкан Шивелуч на Камчатке получил «красный» код авиационной опасности
Вулкану присвоен «красный», самый высокий, уровень авиационной опасности.
REGNUM 02:28
Футбол
Роман Широков: «Весь футбол „Краснодара“ держится на Ари»
Остался Ари, он играет в старый краснодарский футбол, одно-два касания, другие под него подстраиваются.
Матч ТВ 04:06
Авто
Продажи новых легковых авто в России снизились
С января по сентябрь этого года объём российского рынка составил 1 млн 271 тыс. 392 новых авто (-2%).
Тарантас Ньюс 04 октября в 09:17
Армия и оружие
Мира не будет: в Киеве ожидают кровавый путч
Военный обозреватель Денис Попович в своей авторской колонке в киевском интернет-издании «Апостроф» привел интересное сравнение.
Rusvesna.su 00:30
Политика
МИД Ирана: задержанную в Тегеране российскую журналистку отпустят
Журналистку Юлию Юзик, задержанную в Иране, скоро освободят. Об этом сообщил официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави.
ТК Звезда 04 октября в 11:18