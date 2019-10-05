Армия и оружие

ФАНФАНАмериканский портал рассказал об атаке «русской орды зомби»

Американский портал рассказал об «Атаке мертвецов» русской армии во время боев Первой мировой войны под Осовцом.
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В США восхитились атакой «плавящихся зомби» из России

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СМИ США: «Русские орды плавящихся зомби» атаковали немцев

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Американские СМИ рассказали об атаке «русской орды плавящихся зомби»

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Американский портал рассказал об атаке «русских зомби» во время Первой мировой

Life.ruвчера в 22:43

Американский портал рассказал об атаке «русской орды зомби»

ФАНвчера в 22:38

Американский портал рассказал об атаке «русской орды плавящихся зомби»

РИА Новостивчера в 21:55

В США восхитились «ужасающей атакой русских мертвецов» в Польше

Lenta.ruвчера в 09:03
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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 05:12, Ашберн
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Власти Нидерландов решили полностью отказаться от названия Голландия

Правительство Нидерландов решило прекратить называть себя Голландией и будет использовать только одно название — Нидерланды.
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20 человек пострадали в ДТП с автобусом в Нижегородской области

В Гагинском районе Нижегородской области перевернулся туристический автобус.
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Недавно состоялось награждение победителей премии ТЭФИ. Ксения Собчак и Константин Богомолов неоднозначно отреагировали на лауреатов.
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Джонсон предпочтет добровольной отставке увольнение Елизаветой II

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен бросить вызов королеве Елизавете II и предложить ей уволить его, поскольку сам он не планирует уходить в отставку, чтобы добиться выхода страны из ЕС 31 октября, сообщает The Sunday Times со ссылкой на британских министров.
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Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поведал о тренерском выборе.
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Оценивая текущее «состояние планов элиты организации транзита власти», политолог предположил, что в стране появится Госсовет, который при президентстве Медведева возглавит Владимир Путин.
FreeNews-Volga вчера в 02:28
Политика

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Сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР) США час допрашивал в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую на форум «Диалог Форт-Росс».
Ведомости 03:53
Единоборства

Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков

Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.
Lenta.ru 00:06
Футбол

Льорис сломал руку за мгновение до гола «Брайтона»

Metaratings вчера в 11:05
Происшествия

В США произошел взрыв на фестивале «Октоберфест»

В американском городе Хантингтон-Бич на фестивале пива "Октоберфест" произошел взрыв трансформатора, передает NBC.
Газета.Ru 02:58
Политика

В Испании заявили о смене ролей России и США в мировой политике

Бывший министр иностранных дел Испании Ана Паласио заявила о смене глобальных ролей России и США.
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Политика

Порошенко устроил перепалку из-за «формулы Штайнмайера»

Бывший президент Украины Петр Порошенко устроил перепалку с националистом Андреем Билецким из-за "формулы Штайнмайера".
РИА Новости вчера в 21:03
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В Думе хотят запретить клеить на автомобили наклейки

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Сбербанк создал компанию для продажи автомобилей

Ранее источники РБК сообщили, что госбанк намерен запустить собственный сервис по продаже автомобилей.
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4 октября Близнецы могут проиграть в борьбе за первенство, которую активно ведут в последнее время.
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Шоу-бизнес

Ирина Роднина поссорилась с бывшим мужем Зайцевым в прямом эфире

Известная фигуристка Ирина Роднина поссорилась со своим бывшим мужем спортсменом Александром Зайцевым прямо во время эфира программы «Сегодня вечером».
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Шоу-бизнес

Маргарита Грачева, которой муж отрубил руки, выходит замуж

Жительница Серпухова Маргарита Грачева, которой в декабре 2017 года муж в приступе ревности отрубил кисти рук, готова вновь связать себя узами брака.
Московский Комсомолец 04 октября в 08:48
Космос

NASA опубликовало аудио со звуками Марса

Запись с марсианскими звуками опубликовали на YouTube и Soundcloud. Чтобы разместить аудио на последней платформе, его разбили на части.
iReactor 03 октября в 08:59
Автоспорт

Марк Маркес в шестой раз в карьере завоевал титул чемпиона MotoGP

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Опубликовано видео с места убийства студентки в Домодедово

Появилось видео с места убийства 17-летней девушки в подмосковном Домодедово.
РИА Новости вчера в 11:44
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Названы продукты, понижающие риск развития онкологии

Ученые заявили, что уменьшить риск развития рака можно благодаря правильно подобранным продуктам питания. Об этом пишет портал «Медикфорум».
iReactor 04:33
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В Самаре автобус врезался в столб, семь человек пострадали

Автобус столкнулся с мачтой уличного освещения в Самаре, пострадали семь человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 04:00
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Байден назвал Трампа абсолютно непригодным президентом

Кандидат в президенты США Джо Байден назвал лидера страны Дональда Трампа "абсолютно непригодным" для занимаемой должности, передает Washington Post.
Газета.Ru 04:23
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Итоги первого дня квалификаций в СНГ на MDL Chengdu Major

Квалификации в СНГ к MDL Chengdu Major проходят с 5 по 8 октября.
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Вулкан Шивелуч на Камчатке получил «красный» код авиационной опасности

Вулкану присвоен «красный», самый высокий, уровень авиационной опасности.
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Роман Широков: «Весь футбол „Краснодара“ держится на Ари»

Остался Ари, он играет в старый краснодарский футбол, одно-два касания, другие под него подстраиваются.
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Продажи новых легковых авто в России снизились

С января по сентябрь этого года объём российского рынка составил 1 млн 271 тыс. 392 новых авто (-2%).
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Армия и оружие

Мира не будет: в Киеве ожидают кровавый путч

Военный обозреватель Денис Попович в своей авторской колонке в киевском интернет-издании «Апостроф» привел интересное сравнение.
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Журналистку Юлию Юзик, задержанную в Иране, скоро освободят. Об этом сообщил официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави.
ТК Звезда 04 октября в 11:18
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