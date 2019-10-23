Политика

Lenta.ruLenta.ruАмериканский посол на Украине дал показания против Трампа

Исполняющий обязанности посла США на Украине Уильям Тейлор дал показания в конгрессе в рамках процедуры импичмента американскому лидеру Дональду Трампу. Об этом сообщает The Washington Post.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

И.о посла США в Киеве назвал условие встречи Трампа с Зеленским

РИА Новости16:48

Американский посол на Украине подтвердил давление Трампа на Зеленского

Телеканал 360°20:11

Битва за импичмент

Ъ-Огонеквчера в 04:44

Исполняющий обязанности посла США на Украине дал показания в конгрессе

RT на русском17:25

Посол США назвал причину разморозки финансовой помощи Украине

РБК17:56

WP: Трамп добивался от Зеленского публичных заявлений о расследовании против Байдена

ТАСС16:56

И.о. посла США на Украине дал показания против Трампа

Взгляд.ру18:58
Показать все источники
Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 21:59, Ашберн
Шоу-бизнес

Наталья Подольская призналась, что много лет обманывала мужа

Экспресс газета 06:23
Армия и оружие

Трамп пообещал «хорошие новости» по Сирии, Турции и Ближнему Востоку

Президент США Дональд Трамп заявил, что по ситуации в Турции, Сирии и на Ближнем Востоке «приходят хорошие новости».
Росбалт 19:59
Шоу-бизнес

Сменившая имидж Надежда Бабкина «омолодилась» на 20 лет

Отечественная эстрадная исполнительница, актриса и телеведущая Надежда Бабкина на странице в Instagram продемонстрировала подписчикам очередную смену имиджа.
Актуальные Новости вчера в 22:41
Технологии

Озоновая дыра над Антарктидой достигла рекордных размеров

UfaTime.ru 15:29
Футбол

Главным тренером ФК «Тамбов» назначили Сергея Первушина

КП - Тамбов 03:00
Общество

Диетолог рассказала, с чем нельзя пить чай

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе чая и объяснила, как его следует пить. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
РИА Новости 08:00
Общество

Половине россиян хватает денег только на еду и одежду

Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Вести.Ru 01:53
Общество

В Сети обвинили жену Зеленского в неуважении к императору Японии

РИА Новости 20:10
Политика

Отношение к русским в Эстонии улучшилось

Американский журналист Виджай Махешвари рассказал о впечатлениях от посещения Эстонии, отметив положительное отношение к русскому языку и русским.
Газета.Ru 05:38
Единоборства

Конор Макгрегор: «Думаю, Хабиб победит Тони»

Матч ТВ 14:48
Игры

The Outer Worlds получила высокие оценки критиков

CyberSport.ru 10:39
Экономика

Спрос на бензин в России показал рекордное падение за четыре года

Спрос на бензин снизился на 1% с начала года и поставил рекорд, сообщили во вторник "Известия".
Интерфакс 00:13
Космос

На Марсе нашли озеро, подобное земному

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Geoscience, на Марсе когда-то были соленые озера, которые высохли, как и некоторые подобные озера на Земле.
Популярная механика вчера в 12:11
Космос

Роскосмос рассекретил документы о многоместном корабле «Восход»

Российская газета вчера в 04:53
Экономика

Глава ТМХ рассказал о съемках фильма про заводы РФ для президента Египта

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси специально присылал людей для съемок фильма о машиностроительных заводах "Трансмашхолдинга" (ТМХ) для ознакомления с возможностями российского холдинга, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор компании Кирилл Липа.
ПРАЙМ 21:05
Происшествия

В Приангарье водитель сбил на тротуаре женщину, переехал её и скрылся

Сотрудники полиции в Ангарске ищут водителя, сбившего женщину на тротуаре и скрывшегося с места ДТП.
REGNUM 06:13
Происшествия

Дочь посла Ирана нашли мертвой в Москве

РБК 05:34
Происшествия

Появилось видео с места перестрелки в Ростовской области

Накануне, 22 октября, на хуторе Чернозубов произошла перестрелка, в результате которой погибли пять человек, еще двух раненых доставили в больницу.
РБК 19:26
Политика

Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США

Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Lenta.ru 19:17
Общество

Почему не работает HDRezka. Серверы Moonwalk ушли в офлайн навсегда

Расположенный в Нидерландах стриминговый сервис Moonwalk, плеер которого использовался на множестве популярных российских сайтов с кино, мультфильмами и сериалами, был отключен по инициативе голландской организации по защите авторских прав BREIN, которая работала совместно с другими аналогичными организациями.
Российская газета 09:43
Происшествия

На Таймыре на руднике «Норникеля» погибли три человека

Вести.Ru 09:12
Политика

Посол РФ в США рассказал о возвращении Марии Бутиной в Россию

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что формальных препятствий для возвращения Марии Бутиной в Россию из США, где она отбывает наказание, нет, но могут возникнуть некоторые сложности.
Вести.Ru 19:58
Шоу-бизнес

В театре прокомментировали госпитализацию Талызиной

Газета.Ru вчера в 10:53
Происшествия

При взрыве гранаты в центре Киева погибли два человека

РИА Новости 17:24
Происшествия

В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи

РИА Новости вчера в 10:07
Происшествия

Оценена стоимость золота в найденном после прорыва дамб сейфе

Сотрудник одного из предприятий по переработке драгоценных металлов оценил стоимость золота в сейфе, найденном на месте прорыва дамб в Красноярском крае.
Lenta.ru 09:27
Космос

Компании Under Armour и Virgin Galactic создали первый в мире скафандр для космического туризма

Популярный бренд спортивный одежды Under Armour и космический стартап Virgin Galactic представили первый в мире скафандр, предназначенный для космических туристов.
Planet Today вчера в 08:32
Армия и оружие

Госдеп связал взрыв под Северодвинском с подъемом ядерной ракеты

Взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области, при котором произошла утечка радиации, произошел во время подъема со дна моря ракеты Skyfall («Буревестник»).
РБК вчера в 14:35
Шоу-бизнес

Бузова купила квартиру за 120 миллионов

Российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова, входящая в топ самых молодых миллионеров отечественного шоу-бизнеса, приобрела элитную квартиру в Москве.
Российская газета 06:55
Происшествия

Опубликовано видео смертельного боя росгвардейца за краповый берет

Издание DVhab.ru опубликовало видео поединка, после которого сдававший экзамен на краповый берет боец Росгвардии впал в кому и скончался.
Газета.Ru 09:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Хантер Байден
Американский юрист
Американский юрист, государственный служащий и бизнесмен. Сын 47-го вице-президента США Джо Байдена и одна из основных фигур украинского скандала администрации президента Трампа.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное