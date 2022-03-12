Будьте в Плюсе

Американский производитель Colgate-Palmolive ограничил поставки продукции в Россию

Американский производитель гигиенической продукции Colgate-Palmolive приостановил импорт всех товаров в Россию в связи с событиями на Украине.
Lenta.ru
Американская компания Colgate-Palmolive приостановила импорт товаров в Россию.
НТВ
Глава компании добавил, что Colgate-Palmolive также прекращает все капиталовложения и рекламную деятельность в России.
Lenta.ru
Как известно, компания Colgate-Palmolive управляет в России тремя крупными брендами — Colgate (зубные пасты и принадлежности), Hill's (корма для животных) и Palmolive (косметика и уход за телом).
Царьград

Подробнее о событии

Компания Colgate-Palmolive ограничила поставки своей продукции в Россию
REGNUM00:57
Colgate-Palmolive ограничила импорт товаров в Россию
Известия21:05
Colgate-Palmolive оставит в России только средства повседневного использования
Коммерсантъ19:56
Производитель Colgate и Palmolive ограничил поставки продукции в Россию
РБК20:04
Компания Colgate-Palmolive оставит в России только «важные для здоровья и гигиены» товары
РИА Новости20:03
Американский производитель Colgate-Palmolive ограничил поставки продукции в Россию
Lenta.ru21:51
Colgate-Palmolive ограничила импорт товаров в Россию
ТАСС19:35

Интересное

Замглавы МИД РФ Рябков назвал заявления США о мировой войне попыткой сыграть на нервах

Замглавы МИД России Сергей Рябков ответил на угрозу президента США Джо Байдена о возможной Третьей мировой войне при конфликте с НАТО.
Lenta.ru04:41

Журналист Голдман заявил, что РФ создала превосходящее арсенал США стратегическое оружие

Россия смогла создать стратегическое оружие, превосходящее арсенал США, что является «катастрофическим провалом» руководства США, заявил журналист Дэвид Голдман в своей статье для The American Conservative.
Lenta.ru21:47

ВС России высокоточным ударом вывели из строя главный центр радиоразведки ВСУ в Броварах

Российская армия высокоточным ударом вывела из строя главный центр радиоразведки Вооруженных сил Украины, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
РИА Новости02:45

Смартфон OnePlus «PGKM10» с быстрой зарядкой 160 Вт проходит сертификацию 3C

Oppo недавно представила свою технологию быстрой зарядки мощностью 150 Вт, которая должна дебютировать на устройстве OnePlus, запуск которого запланирован на второй квартал 2022 года.
Srnsk18:26

Премьер Греции Мицотакис заявил, что после его предложений цены на газ упали в два раза

Предложения Греции по регулированию газового рынка позволили снизить цены на топливо в Европе в два раза за четыре дня.
Lenta.ru04:50

Глава Чечни Кадыров заявил о бегстве бойцов ВСУ и нацбатальонов

«Вооруженные силы Украины и "хваленые" нацбатальоны при виде наших бойцов спешно покидают свои огневые позиции, оставляя за собой крупнокалиберные боевые орудия, боеприпасы и технику», — заявил Кадыров.
Lenta.ru04:46

Рябков: Россия скоро опубликует санкционные списки в ответ на действия США

Замглавы МИД России Сергей Рябков в эфире Первого канала заявил, что скоро российская сторона опубликует санкционные списки в ответ на действия США.
RT на русском04:41

Axios: Беннет рекомендовал Зеленскому принять предложение Путина и прекратить бои

Премьер Израиля Нафтали Беннет порекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому принять предложение Москвы о прекращении боевых действий.
РИА Новости03:28

Яхта Мельниченко стоимостью €530 млн арестована в Италии

Финансовая гвардия Италии арестовала яхту «А» российского предпринимателя Андрея Мельниченко, передает la Repubblica.
Коммерсантъ22:16

«Роскосмос» направил партнерам по МКС требование о снятии незаконных санкций

"Роскосмос" отправит агентствам — партнерам по Международной космической станции (МКС) письменные требования о снятии с госкорпорации незаконных санкций, сообщил в Telegram глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
РИА Новости02:00