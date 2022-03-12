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Американский производитель Colgate-Palmolive ограничил поставки продукции в Россию

Американский производитель гигиенической продукции Colgate-Palmolive приостановил импорт всех товаров в Россию в связи с событиями на Украине.
Lenta.ru
Глава компании добавил, что Colgate-Palmolive также прекращает все капиталовложения и рекламную деятельность в России.
Lenta.ru
После начала спецоперации российских войск на Украине в отношении России многие страны стали вводить экономические санкции.
URA.Ru
Компании принадлежат одноименные бренды средств ухода и гигиены.
РИА Новости

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Colgate-Palmolive ограничила импорт товаров в Россию
Известия21:05
Американский производитель Colgate-Palmolive ограничил поставки продукции в Россию
Lenta.ru21:51
Colgate-Palmolive оставит в России только средства повседневного использования
Коммерсантъ19:56
Производитель Colgate и Palmolive ограничил поставки продукции в Россию
РБК20:04
Colgate ограничила ввоз гигиенических средств в Россию
URA.Ru20:00
Компания Colgate-Palmolive ограничила импорт товаров в Россию
RT на русском20:09
Colgate-Palmolive ограничила импорт товаров в Россию
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