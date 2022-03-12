Lenta.ruАмериканский производитель Colgate-Palmolive ограничил поставки продукции в РоссиюАмериканский производитель гигиенической продукции Colgate-Palmolive приостановил импорт всех товаров в Россию в связи с событиями на Украине.Lenta.ruГлава компании добавил, что Colgate-Palmolive также прекращает все капиталовложения и рекламную деятельность в России.Lenta.ruПосле начала спецоперации российских войск на Украине в отношении России многие страны стали вводить экономические санкции.URA.RuКомпании принадлежат одноименные бренды средств ухода и гигиены.РИА НовостиЧитать далееСвернутьLife.ruLife.ruАМИТЕЛВечерняя МоскваMagadanMedia.ruНациональная служба новостейREGNUMПульс ХакасииГазета.RuКомсомольская правдаПятый каналПрофильИзвестияСоциальные новостиНТВЦарьградТелеканал 360°Подробнее о событииColgate-Palmolive ограничила импорт товаров в РоссиюИзвестия21:05Американский производитель Colgate-Palmolive ограничил поставки продукции в РоссиюLenta.ru21:51Colgate-Palmolive оставит в России только средства повседневного использованияКоммерсантъ19:56Производитель Colgate и Palmolive ограничил поставки продукции в РоссиюРБК20:04Colgate ограничила ввоз гигиенических средств в РоссиюURA.Ru20:00Компания Colgate-Palmolive ограничила импорт товаров в РоссиюRT на русском20:09Colgate-Palmolive ограничила импорт товаров в РоссиюТАСС19:35Показать ещёОценить445Поделиться