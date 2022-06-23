РИА НовостиАмериканский производитель ПО Cisco объявил об уходе с рынков России и БелоруссииАмериканский производитель сетевого оборудования и программного обеспечения Cisco начал постепенный выход с рынков России и Белоруссии, сообщается в пресс-релизе компании.РИА НовостиВ Cisco отметили, что будут напрямую связываться с клиентами, партнерами и поставщиками для решения финансовых вопросов, включая возмещение предоплаты за услуги и соглашения о программном обеспечении.Российская газетаCisco Systems, Inc. — американская транснациональная технологическая компания, производит и продает сетевое оборудование, программное обеспечение и телекоммуникационное оборудование.РИА НовостиСреди разработчиков ПО и производителей компьютерной техники продажи в России приостановили Intel, Dell, Canon, Samsung, HP, Epson, Acer и др.ВедомостиЧитать далееСвернутьНТВНТВДума ТВРидусИА Красная ВеснаВечерняя МоскваАфиша DailyПятый каналDaily StormКомсомольская правдаRZN.infoТелеканал 360°Дума ТВГЛАС.RUАбзацSnob.ruРБКInfinicaRT на русскомРосбалтАБНЧемпионатREGNUMКанобуПодробнее о событииCisco решила уйти из России и БелоруссииРБКвчера в 11:02Cisco решила свернуть бизнес в России и БеларусиРоссийская газетавчера в 10:20Американская компания Cisco объявила об уходе с рынков России и БелоруссииГазета.Ruвчера в 10:29Cisco решила свернуть бизнес в РФ и БелоруссииИнтерфаксвчера в 10:26Американская Cisco решила постепенно свернуть деятельность в России и БелоруссииКоммерсантъвчера в 10:25Reuters: Cisco решила уйти из России и БелоруссииТАССвчера в 10:21Американский производитель ПО Cisco объявил об уходе с рынков России и БелоруссииРИА Новостивчера в 10:33Показать ещёОценить1,2KПоделиться