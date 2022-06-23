Будьте в Плюсе

Американский производитель ПО Cisco объявил об уходе с рынков России и Белоруссии

Американский производитель сетевого оборудования и программного обеспечения Cisco начал постепенный выход с рынков России и Белоруссии, сообщается
 в пресс-релизе компании.
РИА Новости
В Cisco отметили, что будут напрямую связываться с клиентами, партнерами и поставщиками для решения финансовых вопросов, включая возмещение предоплаты за услуги и соглашения о программном обеспечении.
Российская газета
Cisco Systems, Inc. — американская транснациональная технологическая компания, производит и продает сетевое оборудование, программное обеспечение и телекоммуникационное оборудование.
РИА Новости
Среди разработчиков ПО и производителей компьютерной техники продажи в России приостановили Intel, Dell, Canon, Samsung, HP, Epson, Acer и др.
Ведомости

Подробнее о событии

Cisco решила уйти из России и Белоруссии
РБКвчера в 11:02
Cisco решила свернуть бизнес в России и Беларуси
Российская газетавчера в 10:20
Американская компания Cisco объявила об уходе с рынков России и Белоруссии
Газета.Ruвчера в 10:29
Cisco решила свернуть бизнес в РФ и Белоруссии
Интерфаксвчера в 10:26
Американская Cisco решила постепенно свернуть деятельность в России и Белоруссии
Коммерсантъвчера в 10:25
Reuters: Cisco решила уйти из России и Белоруссии
ТАССвчера в 10:21
Американский производитель ПО Cisco объявил об уходе с рынков России и Белоруссии
РИА Новостивчера в 10:33

Интересное

Премьер Бельгии: предоставление Киеву статуса кандидата в ЕС носит символический характер

Предоставление Украине статуса кандидата в Европейский союз (ЕС) носит символический характер.
Lenta.ruвчера в 10:03

Саммит ЕС одобрил предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов в Евросоюз

17 июня Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала предоставить статус страны — кандидата в члены ЕС Украине и Молдавии «при понимании, что будут предприняты дальнейшие шаги», в то время как Грузии была предложена «европейская перспектива».
РБКвчера в 15:23

При спасении Шатунова врачи потеряли 40 минут

Скорая помощь не выехала на вызов к певцу Юрию Шатунову, таким образом было потеряно 40 минут.
Известиявчера в 14:37

Азиза рассказала, сколько получают артисты за участие в телевизионных шоу

Звезда 90-х Азиза рассказала о гонорарах артистов, которых приглашают в телевизионные шоу.
CT newsвчера в 16:06

Минэнерго Франции сообщило об уменьшении импорта газа из РФ

Франция сократила импорт российского газа, но не остановила его, сказала министр энергетических преобразований Аньес Панье-Рюнаше.
Коммерсантъвчера в 16:17

Forbes сообщил, что майнеры распродают свои видеокарты на Avito на фоне падения биткоина

Майнеры стали массово продавать на Avito видеокарты для добычи криптовалюты на фоне падения курса биткоина, пишет Forbes.
Газета.Ruвчера в 13:20

Лавров: не вижу возможности, что Киеву разрешат вернуться к переговорам с Россией

В Москве не видят возможности, что Украине разрешат вернуться к переговорам с Россией, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новостивчера в 15:40

Украинские военные начали сдаваться в плен у Лисичанска и Северодонецка

Военнослужащие украинской армии начали сдаваться в плен у Лисичанска и Северодонецка, заявил подполковник народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире «Первого канала».
Ведомостивчера в 14:23

В 2023 году фильм Джеймса Кэмерона «Титаник» вернется в кинотеатры в обновленной версии

Обновленный фильм режиссера Джеймса Кэмерона «Титаник» вернется в кинотеатры в 2023 году ко Дню святого Валентина.
Lenta.ruвчера в 08:41

Bloomberg: Катар потребует от Евросоюза контракт на поставку СПГ сроком на 20 лет

Катар может потребовать от Евросоюза подписания долгосрочного контракта на 20 лет по поставкам сжиженного природного газа, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
РИА Новостивчера в 07:26