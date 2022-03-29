Организация, которая в начале марта уже приостановила все инвестиции в Россию и отказалась от рекламы и клинических исследований, указывает на «разрастание гуманитарного кризиса» и теперь также намерена прекратить поставки товаров для личной гигиены.
На фотографию, которую выложил в Twitter корреспондент агентства Рейтер, попала "шпаргалка" с заранее согласованными вопросами и заготовленными ответами на них, которые подтверждали неизменность позиций США.
Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на инсайдеров The Korean Car Blog, в Hyundai активно работают над ним и стараются сделать все возможное, чтобы кроссовер пятого поколения дебютировал уже в 2022 году.