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Американский производитель алюминиевой упаковки Ball закроет бизнес в РФ

Американская Ball Corporation, крупный производитель алюминиевой упаковки, заявила о закрытии принадлежащих ей трех заводов в России.
Интерфакс
Заводы в РФ произвели около 5% от мировых поставок банок для напитков (всего 112,5 млрд банок).
Интерфакс
В России Ball представлена тремя заводами, расположенными в Наро-Фоминске (Московская область), Всеволожске (Ленинградская область) и Аргаяше (Челябинская область).
Интерфакс
В 2021 году компания объявила о планах строительства четвертого завода в Ульяновске.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Производители алюминиевой банки покидают российский рынок
Коммерсантъ10:21
Ball продаст заводы в России
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Производитель алюминиевой упаковки Ball решил продать бизнес в России
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Американский производитель алюминиевой упаковки Ball закроет бизнес в РФ
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