КоммерсантъАмериканский производитель электромобилей Rivian провел IPO на $67 млрдПо итогам первого дня торгов на бирже NASDAQ акции американского производителя электромобилей Rivian Automotive взлетели почти на 30% по отношению к стартовой цене.КоммерсантъВ ходе первичного размещения, которое состоялось 9 ноября, компания продала 153 миллиона акций вместо ранее запланированных 135 миллионов.КомпанияRivian оценила свои акции в 78 за бумагу.Lenta.ruRivian планирует использовать деньги, которые были привлечены в рамках IPO, на расширение масштабов производства.КомпанияЧитать далееСвернутьSpeedMeSpeedMeРБК ИнвестицииInsideEVs.ruT24RB.RUПодробнее о событииОснователь Rivian может получить $10,2 млрд, если акции вырастут до $295РБК Инвестиции06:13Rivian намерен повысить свою капитализацию через IPOInsideEVs.ru8 ноября в 10:40Rivian стала третьим по капитализации автопроизводителем в США после IPOВедомости02:39Акции конкурента Tesla взлетели почти на 40% выше цены IPOForbesвчера в 13:22Американский производитель электромобилей Rivian привлек на IPO 12 миллиардов долларовLenta.ruвчера в 06:48Первый взгляд на серийный полностью электрический пикап Rivian R1TSpeedMe9 ноября в 05:52Акции производителя электромобилей Rivian в первый день торгов взлетели на 30%Коммерсантъ03:59Показать ещёОценить10Поделиться