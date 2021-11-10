Будьте в Плюсе

Американский производитель электромобилей Rivian провел IPO на $67 млрд

По итогам первого дня торгов на бирже NASDAQ акции американского производителя электромобилей Rivian Automotive взлетели почти на 30% по отношению к стартовой цене.
Коммерсантъ
В ходе первичного размещения, которое состоялось 9 ноября, компания продала 153 миллиона акций вместо ранее запланированных 135 миллионов.
Компания
Rivian оценила свои акции в 78 за бумагу.
Lenta.ru
Rivian планирует использовать деньги, которые были привлечены в рамках IPO, на расширение масштабов производства.
Компания

Подробнее о событии

Основатель Rivian может получить $10,2 млрд, если акции вырастут до $295
РБК Инвестиции06:13
Rivian намерен повысить свою капитализацию через IPO
InsideEVs.ru8 ноября в 10:40
Rivian стала третьим по капитализации автопроизводителем в США после IPO
Ведомости02:39
Акции конкурента Tesla взлетели почти на 40% выше цены IPO
Forbesвчера в 13:22
Американский производитель электромобилей Rivian привлек на IPO 12 миллиардов долларов
Lenta.ruвчера в 06:48
Первый взгляд на серийный полностью электрический пикап Rivian R1T
SpeedMe9 ноября в 05:52
Акции производителя электромобилей Rivian в первый день торгов взлетели на 30%
Коммерсантъ03:59

Интересное