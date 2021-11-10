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Американский производитель электромобилей Rivian провел IPO на $67 млрд

Американский производитель электромобилей Rivian Automotive провел первичное размещение акций на бирже NASDAQ и привлек $11,9 млрд, что является рекордом для американских компаний с 2012 года.
Коммерсантъ
Хотя Rivian находится на гораздо более ранней стадии развития, несет большие убытки и до недавнего времени не имела дохода, инвесторов явно привлек большой потенциал компании, отмечает WSJ.
Forbes
На этом фоне Rivian несколько раз увеличивал предполагаемый диапазон цены ценных бумаг для первичного размещения.
Компания
Компания, в частности, разрабатывает коммерческие фургоны для доставки Amazon.
Forbes

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