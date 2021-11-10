КоммерсантъАмериканский производитель электромобилей Rivian провел IPO на $67 млрдАмериканский производитель электромобилей Rivian Automotive провел первичное размещение акций на бирже NASDAQ и привлек $11,9 млрд, что является рекордом для американских компаний с 2012 года.КоммерсантъХотя Rivian находится на гораздо более ранней стадии развития, несет большие убытки и до недавнего времени не имела дохода, инвесторов явно привлек большой потенциал компании, отмечает WSJ.ForbesНа этом фоне Rivian несколько раз увеличивал предполагаемый диапазон цены ценных бумаг для первичного размещения.КомпанияКомпания, в частности, разрабатывает коммерческие фургоны для доставки Amazon.ForbesЧитать далееСвернутьSpeedMeSpeedMeРБК ИнвестицииRB.RUInsideEVs.ruT24Подробнее о событииАмериканский производитель электромобилей Rivian провел IPO на $67 млрдКоммерсантъ04:51Rivian планирует привлечь в ходе IPO почти $12 млрдВедомости02:49Конкурента Tesla могут оценить в $77 млрд в ходе IPOForbes03:25Конкурент Tesla привлек на IPO почти $12 млрдКомпания04:42Конкурент Tesla привлек на IPO почти $12 млрдРБК Инвестиции01:37Rivian планирует привлечь почти $12 млрд в ходе IPORB.RU01:16Rivian намерен повысить свою капитализацию через IPOInsideEVs.ru8 ноября в 10:40Показать ещёОценить7Поделиться