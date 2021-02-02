Американский производитель электронных сигарет Juul закрыл точки продаж в России
С 1 февраля свою работу прекратили 14 мест размещения в семи городах России. В компании отметили, что планируют сохранить доступность продуктов в РФ, а планы на рынке были скорректированы из-за изменения антитабачного законодательства.В источнике
С чего всё началось
Производитель электронных сигарет Juul закрыл всю свою розницу в России
В начале этого года американский производитель электронных систем доставки никотина Juul Labs закрыл все свои розничные точки в России, сообщил РБК Игорь Самборский, управляющий директор Babylon Vardex Group — эксклюзивного дистрибьютора продукции Juul Labs.
РБК23:00
Подробнее о событии
Производитель электронных сигарет Juul закрыл все свои точки в России
Национальная служба новостей00:30