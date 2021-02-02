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Московские новости
Московские новости

Американский производитель электронных сигарет Juul закрыл точки продаж в России

С 1 февраля свою работу прекратили 14 мест размещения в семи городах России. В компании отметили, что планируют сохранить доступность продуктов в РФ, а планы на рынке были скорректированы из-за изменения антитабачного законодательства.В источнике
С чего всё началось
РБК

Производитель электронных сигарет Juul закрыл всю свою розницу в России

В начале этого года американский производитель электронных систем доставки никотина Juul Labs закрыл все свои розничные точки в России, сообщил РБК Игорь Самборский, управляющий директор Babylon Vardex Group — эксклюзивного дистрибьютора продукции Juul Labs.
РБК23:00
Подробнее о событии
Национальная служба новостей

Производитель электронных сигарет Juul закрыл все свои точки в России

Национальная служба новостей00:30
Forbes

Бренд электронных сигарет Juul закрыл розницу в России из-за антитабачных законов

Forbes01:30
Ведомости

Производитель электронных сигарет Juul закрыл точки продаж в России

Ведомости01:24
Телеканал 360°

Juul закрыл в России все розничные магазины

Телеканал 360°00:59
Рамблер

Американская компания Juul закрыла розничные точки в России

Рамблер01:47
Коммерсантъ

Производитель электронных сигарет Juul закрыл розничные точки в России

Коммерсантъ23:56
РБК

Производитель электронных сигарет Juul закрыл всю свою розницу в России

РБК23:00

Компания MediaTek создала самый быстрый 5G-модем – M80

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REGNUMвчера в 06:58

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