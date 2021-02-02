Компания MediaTek создала самый быстрый 5G-модем – M80

Новый модем для работы в сетях 5G от компании MediaTek, получивший название М80, стал самым быстрым в своем классе и позволяет передавать данные от пользователя к станции на скорости 3,76 Гб / с, а от станции – на скорости 7,67 Гб / с. Инженеры MediaTek создали первый 5G-модем компании, поддерживающий работу сразу с двумя диапазонами – миллиметровым и суб-6 ГГц.