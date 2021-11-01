Путин отметил возможность увидеть через прицел корабль США в Черном море

Из-за действий кораблей США и НАТО в Черном море может произойти крайне опасный инцидент, к которому Москва должна быть готова, в тот же день заявил военный эксперт, директор по развитию Фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов.