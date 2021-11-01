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Американский промышленный индекс Dow Jones впервые в истории поднялся выше 36 000 пунктов

Американский промышленный индекс Dow Jones установил исторический рекорд 1 ноября, впервые поднявшись выше 36 тысяч пунктов.
Lenta.ru
По состоянию на 17.17 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,25%, до 35910,68 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,04%, до 15504,1 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снижался на 0,03%, до 4603,9 пункта.
ПРАЙМ
Опубликованные в понедельник данные Института управления поставками (ISM) показали, что индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в октябре опустился до 60,8 пункта с сентябрьских 61,1 пункта.
Финмаркет
Внимание инвесторов также будет приковано к пресс-конференции главы ФРС Джерома Пауэлла.
ПРАЙМ

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Американский промышленный индекс Dow Jones впервые в истории поднялся выше 36 000 пунктов
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