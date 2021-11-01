По состоянию на 17.17 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,25%, до 35910,68 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,04%, до 15504,1 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снижался на 0,03%, до 4603,9 пункта.
Опубликованные в понедельник данные Института управления поставками (ISM) показали, что индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в октябре опустился до 60,8 пункта с сентябрьских 61,1 пункта.
Из-за действий кораблей США и НАТО в Черном море может произойти крайне опасный инцидент, к которому Москва должна быть готова, в тот же день заявил военный эксперт, директор по развитию Фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов.
Вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев заявил в интервью РБК, что городские власти готовят план по отказу от труда мигрантов на стройках в качестве плана решения кадрового кризиса.