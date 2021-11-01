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Американский промышленный индекс Dow Jones впервые в истории поднялся выше 36 000 пунктов

По состоянию на 17.17 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,25%, до 35910,68 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,04%, до 15504,1 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снижался на 0,03%, до 4603,9 пункта.
ПРАЙМ
FINMARKET.RU - В понедельник основные индексы американского фондового рынка, начавшие торги ростом, перешли к разнонаправленному движению.
Финмаркет
S&P 500 и Nasdaq Composite закрыли прошлую неделю на исторических максимумах, несмотря на пятничное снижение бумаг Apple и Amazon, которое было обусловлено опубликованными накануне относительно слабыми квартальными отчетами / прогнозами данных компаний.
Finam.Ru
Nasdaq Composite снизился на 11,96 пункта (0,08%) и составил 15486,43 пункта.
Финмаркет

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Американские фондовые индикаторы изменяются разнонаправленно
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Американский промышленный индекс Dow Jones впервые в истории поднялся выше 36 000 пунктов
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