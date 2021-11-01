Лавров принял за подарок семейную реликвию главы МИД Норвегии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время визита в Норвегию провел с министром иностранных дел страны Анникен Хюитфельдт встречу, на которой с ним произошла неловкая ситуация.