По состоянию на 17.17 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,25%, до 35910,68 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,04%, до 15504,1 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снижался на 0,03%, до 4603,9 пункта.
S&P 500 и Nasdaq Composite закрыли прошлую неделю на исторических максимумах, несмотря на пятничное снижение бумаг Apple и Amazon, которое было обусловлено опубликованными накануне относительно слабыми квартальными отчетами / прогнозами данных компаний.
Федеральная служба безопасности завершила расследование уголовного дела о государственной измене в отношении советника главы «Роскосмоса», бывшего корреспондента изданий «Коммерсантъ» и «Ведомости» Ивана Сафронова.