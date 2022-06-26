РИА НовостиАмериканский публицист Хомский заявил, что США намерены продолжать вредить РоссииФилософ, лингвист и политический публицист Ноам Хомский уличил США в намерении продолжать вредить России в интервью американскому изданию The Nation.Lenta.ruХомский отметил, что в 2014 году США и НАТО начали вооружать Украину, проводить совместные учения и предпринимать шаги по интеграции страны в альянс.Комсомольская правдаВ Госдепартаменте признали, что до начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины США отказывались обсуждать какие-либо беспокойства Москвы по поводу вопросов безопасности.РИА НовостиРоссия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.РИА НовостиЧитать далееСвернутьPravda.RuPravda.RuНациональная служба новостейРамблерПолитическая ЭкспертизаГазета.RuКомсомольская правдаИзвестияРоссийская газетаREGNUMLife.ruПодробнее о событииАмериканский публицист Ноам Хомский заявил, что США настроены продолжать вредить РоссииИзвестия22:12Публицист Хомский уличил США в намерении продолжать вредить РоссииРоссийская газета22:03Хомский назвал конечную цель «игры» США против РоссииМосковский Комсомолец20:21Американский публицист Ноам Хомский заявил, что США настроены продолжать вредить РоссииLenta.ru21:44Публицист Хомский: США настроены продолжать приносить вред РоссииNews.ru20:33Американский публицист Ноам Хомский заявил о планах США продолжить вредить РоссииКомсомольская правда22:02Американский публицист Хомский заявил, что США намерены продолжать вредить РоссииРИА Новости19:53Показать ещёОценить633Поделиться