Lenta.ruАмериканский публицист Ноам Хомский заявил о намерении США продолжать вредить РоссииФилософ, лингвист и политический публицист Ноам Хомский уличил США в намерении продолжать вредить России в интервью американскому изданию The Nation.Lenta.ruКак отметил Хомский, Вашингтон «однозначно настроен продолжать вредить России».Народные новостиХомский отметил, что в 2014 году США и НАТО начали вооружать Украину, проводить совместные учения и предпринимать шаги по интеграции страны в альянс.Комсомольская правда«В Госдепартаменте признали, что до начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины США отказывались обсуждать какие-либо беспокойства Москвы по поводу вопросов безопасности», — подчеркнул Ноам Хомский.Телеканал 360°Читать далееСвернутьЦарьградЦарьградPravda.RuНациональная служба новостейВечерняя МоскваФАНRuNewsМолваРоссийская газетаЭкономика сегодняРамблерПолитическая ЭкспертизаГазета.RuИнфоСМИНародные новостиREGNUMПолитРоссияИзвестияDiscover24Комсомольская правдаLife.ruПодробнее о событииАмериканский публицист Ноам Хомский заявил о намерении США продолжать вредить РоссииLenta.ru21:44Публицист Хомский уличил США в намерении продолжать вредить РоссииРоссийская газета22:03Американский публицист Ноам Хомский заявил о планах США продолжить вредить РоссииКомсомольская правда22:02Американский публицист Ноам Хомский заявил, что США настроены продолжать вредить РоссииИзвестия22:12Публицист Хомский: США настроены продолжать приносить вред РоссииNews.ru20:33Американский публицист Хомский заявил, что США намерены продолжать вредить РоссииРИА Новости19:53В США раскрыли конечную цель «игры» против РоссииОбщественная служба новостей20:17Показать ещёОценить954Поделиться