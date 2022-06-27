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Американский публицист Ноам Хомский заявил о намерении США продолжать вредить России

Философ, лингвист и политический публицист Ноам Хомский уличил США в намерении продолжать вредить России в интервью американскому изданию The Nation
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Lenta.ru
Как отметил Хомский, Вашингтон «однозначно настроен продолжать вредить России».
Народные новости
Хомский отметил, что в 2014 году США и НАТО начали вооружать Украину, проводить совместные учения и предпринимать шаги по интеграции страны в альянс.
Комсомольская правда
«В Госдепартаменте признали, что до начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины США отказывались обсуждать какие-либо беспокойства Москвы по поводу вопросов безопасности», — подчеркнул Ноам Хомский.
Телеканал 360°

Подробнее о событии

Американский публицист Ноам Хомский заявил о намерении США продолжать вредить России
Lenta.ru21:44
Публицист Хомский уличил США в намерении продолжать вредить России
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Американский публицист Ноам Хомский заявил о планах США продолжить вредить России
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Американский публицист Ноам Хомский заявил, что США настроены продолжать вредить России
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Публицист Хомский: США настроены продолжать приносить вред России
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Американский публицист Хомский заявил, что США намерены продолжать вредить России
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