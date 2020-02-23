Армия и оружие
Lenta.ruАмериканский ракетный эсминец вошел в Черное море
Американский ракетный эсминец «Росс» (USS Ross), оснащенный системами Aegis, вошел в Черное море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российский Национальный центр управления обороной. В центре подчеркнули, что суда Черноморского флота контролируют действия эсминца.
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Наука
Нобелевские лауреаты: Луис Альварес
Луис Уолтер Альварес Родился 13 июня 1911 года, Сан-Франциско, Калифорния, США Умер 1 сентября 1988 года, Беркли, Калифорния, США Нобелевская премия по физике 1968 года (единолично).
Авто
Volvo обновила седан S90 и универсал V90
Компания Volvo представила обновленные седан S90 и универсал V90, которые получили гибридную версию.
Общество
Стало известно, как кормят эвакуированных из Китая украинцев в Новых Санжарах
Видео, опубликованное в Сети, показывает, как украинцы, эвакуированные из Китая в Новые Санжары, получают еду.
Единоборства
Тухугов нокаутировал Агилара на турнире UFC Fight Night 168
Российский боец смешанного стиля Зубайра Тухугов одержал победу над американцем Кевином Агиларом на турнире UFC Fight Night 168 в новозеландском Окленде.
Политика
МИД счел иск Украины в Гааге попыткой вернуть Крым
В министерстве назвали поданный Киевом иск "попыткой доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом".
Общество
Прогноз погоды: кажется, ещё чуть-чуть и можно будет загорать
Синоптики ожидают дождь и мокрый снег при температуре воздуха от минус 3 до плюс 7.
Политика
Депутат Рады поздравил украинцев с 23 Февраля
На своей странице депутат Верховной рады Илья Кива опубликовал поздравительный пост и прикрепил к нему картинку с символикой Красной армии.
Происшествия
Замглавы таможенного поста Шереметьево арестован в Москве за взятку
Мещанский районный суд Москвы принял решение об аресте замглавы таможенного поста в аэропорте Шереметьево.
Футбол
Команда звёзд обыграла сборную России и выиграла Кубок легенд
Происшествия
В Днепре изнасиловали и побили 15-летнюю девушку
Инцидент произошел 22 февраля в городе Днепр в Украине. Найдена была девушка у гаражей прохожими. Пострадавшую отправили в больницу.
Происшествия
Нацполиция Украины завела дело об убийстве в доме экс-главы МИД
Нацполиция Украины возбудила уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины) в доме экс-министра иностранных дел в Киевской области, сообщается на сайте ведомства.
Происшествия
Двое полицейских пострадали в массовой драке на Украине
«Двое патрульных полицейских (во время пресечения правонарушения) получили телесные повреждения и обратились за медицинской помощью», — говорится в сообщении.
Политика
Трамп пожелал примирения России и Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что примирение России и Украины находится в интересах всего мира.
Экономика
Россия и Белоруссия готовят соглашение о перевозке ядерных материалов
Белоруссия и РФ готовят соглашение по перевозке ядерных материалов Белорусской АЭС, его планируется подписать в нынешнем году, сообщил замглавы белорусского минэнерго Михаил Михадюк.
Гаджеты
Apple хочет сделать полностью стеклянный iPhone
Американская компания Apple создает полностью стеклянный iPhone. На гаджет уже получен патент под номером 20200057525.
Общество
На Украине к 23 февраля показали советские фильмы вопреки запрету
На Украине, несмотря на запрет Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания страны, телеканал "Интер" показал фильм про учения советских десантников в двух частях: "В зоне особого внимания" и "Ответный ход".
Шоу-бизнес
Коллега Шепелева объяснил уход телеведущего с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала, потому что «психанул». Об этом сообщает StarHit со ссылкой на коллегу телеведущего.
Происшествия
В Екатеринбурге задержали главу фирмы в сфере кибербезопасности
Сооснователь и руководитель компании в сфере кибербезопасности Vee Security Александр Литреев задержан в Екатеринбурге по подозрению в хранении наркотиков, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Бушмаков.
Биатлон
На Логинова и Касперовича завели уголовное дело в Италии
Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил в своем телеграм-канале, что на российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича в Италии завели уголовное дело.
Авто
Представлен обновлённый Volkswagen Caddy
Volkswagen Caddy нового поколения получил самой серьезное обновление за последние 16 лет. Его презентация проходила в Германии.
Общество
В США астронавт-любитель погиб во время испытаний самодельной ракеты
Ракета на паровом двигателе рухнула на землю вскоре после запуска. Хьюз был известен своей уверенностью в том, что Земля плоская.
Происшествия
Мурманского подростка подозревают в попытке убийства ребенка
Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Мурманской области, по данным следствия, на улице Новой в Кандалакше подросток избил и попытался задушить 11-летнего мальчика.
Общество
В Венеции закрыли карнавал из-за коронавируса
Венецианский карнавал завершают на два дня раньше положенного срока, вечером 23 февраля, из-за вспышки коронавируса в Италии.
Футбол
«Рома» разгромила «Лечче», Мхитарян забил гол
Футболисты «Ромы» одержали победу над «Лечче» в домашнем матче 25-го тура чемпионата Италии – 4:0. В составе победителей по голу забили Дженгиз Ундер, Генрих Мхитарян, а также Эдин Джеко и Александр Коларов.
Шоу-бизнес
Похудевшая Лолита Милявская показала фигуру в купальнике
Российская певица Лолита Милявская показала себя в купальнике на видео, которое опубликовала в своем Instagram.
Армия и оружие
Израиль перехватил 10 из 20 запущенных из сектора Газа ракет
Ранее сегодня израильские военные застрелили двух палестинцев, которые устанавливали бомбу у южной части границы между сектором Газа и еврейским государством.
Здоровье
Назван самый полезный продукт средиземноморской диеты
Ранние исследования по средиземноморской диете предполагали, что красное вино было главным полезным продуктом этого рациона питания, потому что оно содержит соединение под названием ресвератрол, активирующее клетки, связанные с продолжительностью жизни.