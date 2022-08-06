РИА НовостиАмериканский разведчик Риттер предрек президенту Украины Зеленскому трагический конецПолитическая карьера президента Украины Владимира Зеленского подходит к концу, заявил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.РИА НовостиПолитическая карьера президента Владимира Зеленского, очевидно, подходит к концу.РЕН ТВУкраинский президент Владимир Зеленский покинет Незалежную или же погибнет от рук собственных граждан.Life.ruМногие политики уже перестают верить в образ героя, созданный для лидера Незалежной, и отказываются предоставлять Киеву помощь.Life.ruЧитать далееСвернутьНародные новостиНародные новостиREGNUMПолитРоссияНовостной фронтЭкономика сегодняПолитика СегодняRT на русскомПолитическая ЭкспертизаФАНLife.ruРЕН ТВYakutsk.ruВечерняя МоскваГлавный региональныйПодробнее о событииЭкс-офицер американской разведки Риттер предрёк Зеленскому трагический конецRT на русском13:17Американский разведчик Риттер указал на близость трагического конца ЗеленскогоОбщественная служба новостей13:16Американский разведчик Риттер предрек президенту Украины Зеленскому трагический конецРЕН ТВ13:02Бывший американский разведчик предупредил Зеленского о трагическом концеМосковский Комсомолец12:59Экс-офицер разведки США Скотт Риттер: президент Зеленский покинет Украину или погибнет от рук собственных гражданАргументы недели12:38Бывший разведчик США Риттер: Зеленский покинет Украину или погибнет от рук ее гражданРадио Sputnik12:34Американский разведчик Риттер предрек президенту Украины Зеленскому трагический конецРИА Новости12:24Показать ещёОценить993Поделиться