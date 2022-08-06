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Американский разведчик Риттер предрек президенту Украины Зеленскому трагический конец

Политическая карьера президента Украины Владимира Зеленского подходит к концу, заявил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom
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РИА Новости
Политическая карьера президента Владимира Зеленского, очевидно, подходит к концу.
РЕН ТВ
Украинский президент Владимир Зеленский покинет Незалежную или же погибнет от рук собственных граждан.
Life.ru
Многие политики уже перестают верить в образ героя, созданный для лидера Незалежной, и отказываются предоставлять Киеву помощь.
Life.ru

Подробнее о событии

Экс-офицер американской разведки Риттер предрёк Зеленскому трагический конец
RT на русском13:17
Американский разведчик Риттер указал на близость трагического конца Зеленского
Общественная служба новостей13:16
Американский разведчик Риттер предрек президенту Украины Зеленскому трагический конец
РЕН ТВ13:02
Бывший американский разведчик предупредил Зеленского о трагическом конце
Московский Комсомолец12:59
Экс-офицер разведки США Скотт Риттер: президент Зеленский покинет Украину или погибнет от рук собственных граждан
Аргументы недели12:38
Бывший разведчик США Риттер: Зеленский покинет Украину или погибнет от рук ее граждан
Радио Sputnik12:34
Американский разведчик Риттер предрек президенту Украины Зеленскому трагический конец
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