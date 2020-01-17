Общество
РБКАмериканский регулятор опубликовал стенограмму допроса Дурова
7 и 8 января юристы Комиссии по ценным бумагам и биржам США допрашивали Павла Дурова в Дубае. Согласно опубликованным регулятором материалам дела, на допросе присутствовали адвокат подзащитного, юрист фирмы Scadden Александр Дрылевский и юрист со стороны обвинения Джордж Тенрейро.
Читать в источнике
Оценить43
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 15:05, Ашберн
Политика
Министр цифрового развития уйдет в отставку
До назначения министром Носков работал на НТВ, в Минэкономразвития, в аппарате правительства, был директором департамента информационных технологий и связи правительства и возглавлял аналитический центр при кабмине.
Политика
Новым руководителем ФНС стал Даниил Егоров
Новым руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) назначен Даниил Егоров, до этого он занимал должность замруководителя службы.
Политика
Мишустин назвал главную задачу нового правительства
Премьер-министр Михаил Мишустин огласил главную задачу нового правительства на настоящий момент.
Политика
Лавров ответил на вопрос о желании остаться главой МИД
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал вероятность сохранения своего поста в новом кабмине.
Происшествия
Таксист сбил трех человек в Москве
Игры
Valve может выпустить Left 4 Dead 3 для VR-устройств
Похоже, что Valve вернулась к работе над Left 4 Dead 3. По данным инсайдеров YouTube-канала Valve News Network, компания возобновила проект после ажиотажа вокруг Half-Life: Alyx.
Теннис
Андрей Рублев вышел в финал турнира в Аделаиде
Российский теннисист Андрей Рублев пробился в финал проходящего в австралийском городе Аделаида турнире с призовым фондом в 545 тысяч долларов.
Хоккей
Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу
Политика
Из ГД отозвали проект о ликвидации партий за зарубежное финансирование
Законопроект, которым предлагается установить дополнительные основания для ликвидации политических партий в РФ, в том числе в случае финансирования избирательных кампаний или кандидатов из-за рубежа, отозван из Госдумы, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
Политика
Киев в стратегии нацбезопасности предложил «гасить» конфликт с Россией
Проект стратегии национальной безопасности Украины предусматривает меры для снижения вероятности эскалации конфликта и напряженности в отношениях с Россией, сообщается на сайте главы государства.
Экономика
На нацпроекты в 2019 году не успели потратить 150 млрд рублей
Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов в 2019 году исполнены на 91,4% - 1,6 трлн рублей из 1,75 трлн рублей.
Здоровье
Назван самый простой и доступный способ сжечь лишний жир
Политика
Зеленский не принял отставку Гончарука
Президент Украины Владимир Зеленский не принял отставку премьер-министра страны Алексея Гончарука.
Культура
Забастовка едва не сорвала спектакль Театра Наций в Париже
Забастовка работников парижского Театра Одеон едва не сорвала спектакль открытия фестиваля "Русские сезоны" "Дядя Ваня" российского Государственного Театра Наций, передает РИА "Новости" со ссылкой на худрука театра, народного артиста России Евгения Миронова.
Общество
Познер оценил требование лишить Урганта гражданства
Актера и телеведущего Ивана Урганта не лишат гражданства из-за шуток, прозвучавших 7 января в программе "Вечерний Ургант".
Происшествия
Заммэра Ярославля арестовали по делу о взятке
Кировский районный суд Ярославля в пятницу заключил под стражу подозреваемого в получении взятки заммэра Рината Бадаева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Происшествия
Модель Ксения Пунтус назвала падение из окна случайностью
Модель Ксения Пунтус, получившая серьезные травмы после падения из окна дома в Москве, назвала произошедшее с ней "нелепой случайностью".
Политика
Глава ВЦИОМа рассказал о реакции россиян на послание Путина
Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию произвело на россиян в основном положительное впечатление и вызвало надежду, а также чувство уверенности в завтрашнем дне.
Кино
Роберт Паттинсон рассказал о тяжелых условиях на съемках «Маяка»
Шоу-бизнес
Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали
Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Авто
Названы комплектации кроссовера Skoda Karoq в России
По прогнозам экспертов издания "Новые автомобили", ключевыми соперниками нового Skoda Karoq на рынке РФ должны стать корейские Kia Seltos, Hyundai Creta, Kia Sportage и Hyundai Tucson, а также японский Nissan Qashqai, французский Renault Arkana и немецкий Volkswagen Tiguan.
Политика
Помпео прокомментировал смену российского правительства
«Наши действия в отношении России вряд ли изменятся в результате перестановки в российском правительстве», — цитирует его слова Sputnik News 17 января.
Происшествия
Пропавшую под Новосибирском 10-летнюю девочку нашли живой в подвале
Шоу-бизнес
Дима Билан перенес третью операцию на ноге
Известный российский певец Дима Билан перенес еще одну операцию на травмированной ноге.
Политика
В Чечне объяснили временную нетрудоспособность Кадырова
Авто
Стала известна дата выхода «Русского Прадо» от УАЗ
Модернизированный внедорожник УАЗ «Патриот» появится во втором полугодии 2021 года, а не в 2020 году, как предполагалось ранее.