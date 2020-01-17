Общество
РБКАмериканский регулятор опубликовал стенограмму допроса Дурова
7 и 8 января юристы Комиссии по ценным бумагам и биржам США допрашивали Павла Дурова в Дубае. Согласно опубликованным регулятором материалам дела, на допросе присутствовали адвокат подзащитного, юрист фирмы Scadden Александр Дрылевский и юрист со стороны обвинения Джордж Тенрейро.
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Премьер-министр Михаил Мишустин огласил главную задачу нового правительства на настоящий момент.
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В Минэкономразвития подтвердили участие Орешкина в форуме в Давосе
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Пропавшую под Новосибирском 10-летнюю девочку нашли живой в подвале
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Опубликованные в журнале Science Advances результаты нового исследования, которое проводилось под эгидой Ассоциации университетских космических исследований (Universities Space Research Association), показывают, что потокам лавы, текущим по Венере, всего несколько лет.
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Подавший в отставку премьер Украины попросил «не спешить с выводами»
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук попросил воздержаться от выводов по поводу своего заявления об отставке.
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Huawei начала рассылку обновлений EMUI 10 в России. Модели
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В ближайшие выходные на европейской территории России ожидается весенняя погода, характерная для начала марта.
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МАК опубликовал итоговый отчет о происшествии с самолетом Utair в Сочи
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Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу
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Московский адвокат задержался в Санкт-Петербурге
По версии следствия, адвокат был участником подкупа судей по двум делам, которые рассматривались в московских арбитражных судах с участием санкт-петербургских компаний.
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Вооруженные силы Сирии уничтожили около 50 боевиков в Идлибе и Алеппо
Около 50 боевиков было уничтожено вооруженными силами САР в ходе атак на позиции правительственных сил в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Юрий Боренков.
Политика
Президент создал рабочую группу для разработки поправок в Конституцию
Распоряжение российского президента Владимира Путина о создании рабочей группы для разработки поправок в Конституцию вступило в силу с момента подписания.
Политика
Бывшие подчинённые Мишустина рассказали о его привычках
Новый премьер-министр России Михаил Мишустин в период своей работы в ФНС имел привычку звонить обычным россиянам, представляясь им сотрудником налогового ведомства.
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В московском аэропорту Шереметьево открыли новый терминал
В московском аэропорту Шереметьево состоялось открытие нового терминала С1 для обслуживания пассажиров международных воздушных линий.