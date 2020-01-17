Общество

РБКРБКАмериканский регулятор опубликовал стенограмму допроса Дурова

7 и 8 января юристы Комиссии по ценным бумагам и биржам США допрашивали Павла Дурова в Дубае. Согласно опубликованным регулятором материалам дела, на допросе присутствовали адвокат подзащитного, юрист фирмы Scadden Александр Дрылевский и юрист со стороны обвинения Джордж Тенрейро.
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с чего всё началось
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) опубликовала заявление
 по разбирательству с Telegram, которое было подано в поддержку ходатайства об упрощенном судопроизводстве в суд Южного округа Нью-Йорка.
Коммерсантъ07:14

Подробнее о событии

Дуров: «Я еще раз подтверждаю, что Telegram не будет владеть Gram после запуска»

Ведомости11:47

SEC обвинил Telegram в намеренном нарушении законов о ценных бумагах

Московский Комсомолец05:30

Американский регулятор опубликовал стенограмму допроса Дурова

РБК10:40

Власти США представили новые доказательства по спору с Telegram

Коммерсантъ07:14

Павел Дуров представил суду в США информацию о Telegram и продаже цифровых токенов Gram

ТАСС11:31

Найдены новые доказательства нарушений Telegram в США

Телеканал 360°вчера в 18:16

В США представили новые доказательства возможных нарушений Telegram

REGNUMвчера в 18:00
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Политика

Зеленский потребовал найти причастных к записи разговоров премьера

Президент Украины Владимир Зеленский дал две недели на то, чтобы украинские правоохранители нашли тех, кто вел "прослушку" бесед премьер-министра Алексея Гончарука с чиновниками.
Газета.Ru 11:37
Политика

СМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ

СМИ связали временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова с возможностью его назначения на новую должность.
REGNUM 04:28
Политика

Мишустин выступил против отмены пенсионной реформы

Кандидат в премьер-министры РФ Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме выступил против отмены пенсионной реформы, высказав мнение, что «лучше ничего не трогать».
Национальная служба новостей вчера в 03:27
Политика

Послание президента вызвало положительные эмоции у 73% россиян

Позитивные эмоции послание президента России Федеральному собранию вызвало у 73% респондентов.
Коммерсантъ 07:35
Общество

Студентам ВШЭ запретят делать политические заявления от имени вуза

Высшая школа экономики (ВШЭ) запретит студентам совершать публичные заявления на политическую тему и подписывать открытые письма.
Общественное телевидение России 08:16
Политика

Новым главой ФНС стал Даниил Егоров

Новым руководителем Федеральной налоговой службы стал Даниил Егоров.
РИА Новости 09:46
Происшествия

Модель Ксения Пунтус назвала падение из окна случайностью

Модель Ксения Пунтус, получившая серьезные травмы после падения из окна дома в Москве, назвала произошедшее с ней "нелепой случайностью".
РИА Новости 07:50
Происшествия

Суд арестовал главу МВД по Республике Коми по делу о взяточничестве

Сыктывкарский городской суд арестовал главу МВД по Республике Коми Виктора Половникова, задержанного 16 января по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС 11:33
Космос

В центре Млечного пути обнаружены объекты неизвестной природы

По мнению ученых в центре всех галактик обитает одна или несколько сверхмассивных черных дыр.
ToDay News Ufa 15 января в 21:28
Политика

Помпео прокомментировал возможность изменения отношения к РФ

На место Дмитрия Медведева был назначен Михаил Мишустин. Состав правительства будет сформирован в ближайшее время.
REGNUM 11:36
Футбол

Украинский клуб расторг контракт с футболистом за посещение России

РИА Новости 10:29
Происшествия

Школьник избил пожилую учительницу из-за наушников в Москве

Московский школьник, слушавший музыку на уроке, избил 61-летнюю учительницу физики после того, как она сделала ему замечание.
Известия 11:29
Футбол

Три игрока из ПФЛ уличены в ставках на матчи своих команд

Три игрока клуба Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) были уличены в ставках на матчи собственных команд.
Газета.Ru 10:23
Происшествия

Пропавшую под Новосибирском 10-летнюю девочку нашли живой в подвале

Известия вчера в 23:26
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, кому нельзя купаться на Крещение

Рамблер 04:28
Происшествия

СК завел дело на главу минздрава Саратовской области

Газета.Ru 11:22
Происшествия

ДТП с участием более 20 автомобилей в Адыгее попало на видео

Видео аварии на трассе М-4 "Дон" под Адыгейском, где столкнулось более 20 автомобилей, опубликовали в сети.
Газета.Ru 10:25
Кино

Глава HBO рассказал о выходе приквела «Игры престолов»

Премьера приквела сериала "Игра престолов" под названием "Дом Дракона" ("House of the Dragon") состоится не раньше, чем через два года.
Газета.Ru вчера в 08:15
Спорт

МОК и МПК уведомили CAS о вступлении в спор между WADA и РУСАДА

"Сегодня Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийский комитет подали уведомление о вступлении в судебный процесс между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством", - говорится в сообщении.
Интерфакс - Россия 08:32
Политика

Посол России: Польша подгоняет историю под политические задачи

Польские власти пытаются подогнать исторические факты под текущие политические цели, считает посол России в Варшаве Сергей Андреев.
Вести.Ru 10:12
Политика

Маршал Хафтар написал письмо Путину

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар написал письмо Владимиру Путину, в котором поблагодарил его за усилия по установлению мира и стабильности в североафриканской стране, сообщили в пресс-службе Кремля.
РИА Новости 10:01
Происшествия

У убитого в Новокузнецке пристава осталось четверо детей

ВашГород.ру вчера в 03:40
Музыка

Глава правительства оказался композитором песен Григория Лепса

МедиаЗавод вчера в 07:32
Происшествия

16-летняя девушка покончила с собой, не желая выходить замуж

В Екатеринбурге под окнами одного из домов нашли тело 16-летней девушки. В этом доме она жила вместе с родителями на восьмом этаже.
НТВ 11:52
Политика

В Минпросвещения прокомментировали критику Госдумы

Критика, прозвучавшая в адрес министерства просвещения на встречах депутатов Госдумы с кандидатом на должность премьера Михаилом Мишустиным, говорит о том, что повестка ведомства актуальна, считает первый заместитель главы Минпросвещения Павел Зенькович.
РИА Новости вчера в 10:32
Игры

Larian обещает рассказать о Baldur’s Gate III в конце февраля

Игромания.ру 07:01
Здоровье

Диетолог рассказала, чем опасно для человека мясо

Диетолог-гастроэнтеролог Галина Барташевич рассказала, чем опасно красное мясо и в каком количестве его можно употреблять без вреда для здоровья.
РИА Новости 10:26
Политика

Соловьев в прямом эфире поспорил с экспертом о советско-польской войне

Телеведущий Владимир Соловьев в прямом эфире своей авторской программы на канале "Россия 1" вступил в жаркую дискуссию с общественным деятелем Григорием Амнуэлем.
Российская газета 02:44
Автоспорт

Квят прошел подгонку сиденья перед новым сезоном

Россиянин проходил подгонку сиденья для нового болида, сообщает Twitter «Альфа Таури».
Спорт-Экспресс вчера в 13:42
Политика

Мишустин назвал главную задачу нового кабмина

По словам Мишустина, главной задачей станет реализация послания президента Федеральному собранию, сообщает ТАСС.
Профиль 07:09
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