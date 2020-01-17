Общество

РБКРБКАмериканский регулятор опубликовал стенограмму допроса Дурова

7 и 8 января юристы Комиссии по ценным бумагам и биржам США допрашивали Павла Дурова в Дубае. Согласно опубликованным регулятором материалам дела, на допросе присутствовали адвокат подзащитного, юрист фирмы Scadden Александр Дрылевский и юрист со стороны обвинения Джордж Тенрейро.
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Павел Дуров
Российский предприниматель
Российский предприниматель, программист, долларовый миллиардер, один из создателей социальной сети «ВКонтакте» и одноимённой компании, кроссплатформенного мессенджера Telegram и других проектов. Бывший генеральный директор «ВКонтакте». В студенческие годы лауреат стипендий Президента РФ и Правительства РФ, трёхкратный лауреат Потанинской стипендии.
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