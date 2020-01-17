Общество
РБКАмериканский регулятор опубликовал стенограмму допроса Дурова
7 и 8 января юристы Комиссии по ценным бумагам и биржам США допрашивали Павла Дурова в Дубае. Согласно опубликованным регулятором материалам дела, на допросе присутствовали адвокат подзащитного, юрист фирмы Scadden Александр Дрылевский и юрист со стороны обвинения Джордж Тенрейро.
Читать в источнике
Оценить59
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 18:03, Ашберн
Общество
Поклонская оценила требование лишить Урганта гражданства
Политика
Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство
В мае 2018 года вошла в состав второго правительства Медведева, сохранив пост вице-премьера.
Армия и оружие
Раскрыт размер ядерного арсенала США
На сегодняшний день в распоряжении США есть 1750 развернутых ядерных боеголовок и 2050 - в резерве, сообщает журнал Bulletin of the Atomic Scientists.
Футбол
Исламхан прибыл на сбор «Зенита» в Катаре
Как и анонсировалось, полузащитник из Казахстана Бауржан Исламхан прибыл на сбор «Зенита».
Происшествия
Модель Ксения Пунтус рассказала, как выпала из окна
Внуком режиссёра Никиты Михалкова Андрей Баковым, с которым встречается российская модель Ксения Пунтус, действительно ничего не знал о падении девушки из окна.
Политика
Премьер Украины Гончарук решил уйти в отставку
Президент Украины Владимир Зеленский получил заявление об отставке от премьер-министра страны Алексея Гончарука.
Общество
Власти Москвы согласовали митинг 1 февраля против конституционной реформы
Столичные власти согласовали проведение 1 февраля митинга противников предстоящей конституционной реформы.
Политика
Небензя оценил запуск странами ЕС механизма разрешения споров по СВПД
14 января Франция, ФРГ и Британия объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках иранской ядерной сделки.
Происшествия
На трассе М-4 в Адыгее столкнулись более 20 машин, есть погибшие
На федеральной автодороге М-4 "Дон" в Адыгее столкнулись более двадцати легковых автомобилей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
Музыка
Эминем выпустил новый альбом и клип
Космос
Ученые выяснили причину странного вращения зонда «Гюйгенс» при посадке на Титан
Четырнадцатого января 2005 года аппарат вошел в атмосферу Титана — крупнейшего спутника Сатурна — и сел на его поверхность, в области Ксанаду.
Баскетбол
33 очка Джеймса помогли ЦСКА обыграть «Басконию» в Евролиге
Баскетболисты московского ЦСКА в домашнем матче 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги уверенно переиграли испанскую «Басконию».
Авто
Названы комплектации кроссовера Skoda Karoq для РФ
Новый компактный кроссовер Skoda Karoq выйдет в продажу на российском авторынке уже в первом квартале 2020 года.
Кино
Мединский оценил комедию «Холоп»
Исполняющий обязанности министра культуры России Владимир Мединский заявил, что у фильма «Холоп» есть смысл. Об этом сообщило РИА «Новости».
Футбол
Виктор Гончаренко: «Было желание, чтобы в ЦСКА пришел белорус»
Здоровье
Российские ученые одержали победу над похмельем
Российское ученые сделали новое открытие в области борьбы с похмельем и мобилизации сил организма.
Экономика
S&P подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-"
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-", прогноз стабильный, говорится в кратком обосновании агентства.
Политика
Украина решила снизить напряженность с Россией
В документ внесут пункт о снижении напряженности в двусторонних отношениях с Россией, сообщила пресс-служба украинского президента Владимира Зеленского.
Политика
Мишустин назначил преемника на должность главы ФНС
Назначенный накануне главой правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Даниила Егорова главой Федеральной налоговой службы РФ.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали
Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Музыка
Григорий Лепс опроверг, что Михаил Мишустин писал музыку к его песням
Хоккей
Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу
Политика
Лавров призвал к деэскалации после трагедии с Boeing в Иране
Авто
Опубликована первая фотография обновленного Volkswagen Tiguan
Во время фирменной фотосессии очевидцу удалось «подловить» обновленный Volkswagen Tiguan в исполнении R-Line.
Политика
Путин поздравил с днем рождения Татьяну Юмашеву
Президент РФ Владимир Путин поздравил Татьяну Юмашеву с днем рождения, заехав к ней в гости, сообщила пресс-служба Кремля в пятницу.
Армия и оружие
Юбилей «Фехтовальщика»: как Су-24 посрамил авианосец ВМС США
Как напугать авианосец Европа беспокоилась, но по-настоящему боялись Су-24 ВМС США.
Политика
Канада ждет от Ирана компенсации за гибель людей при крушении Boeing
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Оттава ждет от Ирана скорейшей компенсации семьям погибших в авиакатастрофе авиалайнера, сбитого по ошибке иранскими военными.
Культура
Умер автор первой советской рок-оперы Юрий Димитрин
В Петербурге в возрасте 86 лет умер драматург и либреттист Юрий Димитрин.