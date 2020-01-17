Общество

РБКРБКАмериканский регулятор опубликовал стенограмму допроса Дурова

7 и 8 января юристы Комиссии по ценным бумагам и биржам США допрашивали Павла Дурова в Дубае. Согласно опубликованным регулятором материалам дела, на допросе присутствовали адвокат подзащитного, юрист фирмы Scadden Александр Дрылевский и юрист со стороны обвинения Джордж Тенрейро.
Читать в источнике
Комментировать57

Подробнее о событии

Появились подробности допроса Дурова с пристрастием

Lenta.ru13:03

Telegram и SEC попросили суд ускорить рассмотрение спора о криптовалюте

Forbes02:59

Дуров предоставил суду США информацию о продаже цифровых токенов

Российская газета12:08

СМИ узнали подробности допроса Павла Дурова в США

Коммерсантъ13:07

Павел Дуров дал показания суду США о Telegram и продаже цифровых токенов Gram

Говорит Москва11:55

Американский регулятор опубликовал стенограмму допроса Дурова

РБК10:40

Дуров дал показания американскому суду по криптовалюте Gram

Телеканал 360°13:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 19:40, Ашберн
Кино

Создатели фильмов о Джеймсе Бонде отказались менять пол главного героя

Piter.tv 00:08
Экономика

S&P подтвердило рейтинги России

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-", то есть на нижней ступени инвестиционного уровня.
Интерфакс 17:54
Политика

Джо Байден считает, что Facebook приобрела слишком большую власть

Байден обвиняет Facebook в "распространении ложной информации, о которой они [в Facebook - прим. ред.] знают, что это ложь", ссылаясь на политику платформы, которая позволяет политикам делать ложные заявления в рекламе.
Вести.Финанс 13:58
Происшествия

Пропавшую под Новосибирском 10-летнюю девочку нашли живой в подвале

Известия вчера в 23:26
Политика

Спикер Рады анонсировал новый законопроект о децентрализации

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что будет разработан новый законопроект о децентрализации с привлечением различных слоев общества и экспертной среды.
РИА Новости 16:53
Автоспорт

«КамАЗ» выиграл ралли «Дакар» в зачете грузовиков

Экипаж российской команды «КамАЗ-мастер», ведомый Андреем Каргиновым, выиграл ралли «Дакар»- 2020 в зачете грузовиков.
Русская Планета 06:36
Футбол

Игроки «Манчестер Сити» устроили вечеринку без жен

Сразу два британских таблоида - The Sun и Daily Mail - сообщили, что после победы над "Астон Виллой" в матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) футболисты "горожан" закатили шумную вечеринку.
Газета.Ru 15 января в 15:47
Политика

Сергей Лавров ответил на вопрос о желании остаться главой МИД

Сергей Лавров дал ответ на вопрос относительно наличия у него желания остаться на посту главы МИД после формирования нового правительства.
Дни24 08:11
Политика

«Газпром» попросил ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС

Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) с просьбой вывести их из-под действия обновленной газовой директивы ЕС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы агентства.
РБК вчера в 20:35
Космос

Российские ученые зафиксировали гамма-излучение нейтронных звезд

МИР 24 15 января в 08:44
Общество

Роскачество предупредило о способах мошенничества через банкоматы

В Роскачестве рассказали, как не стать жертвой мошенников при пользовании банкоматами.
РИА Новости 00:54
Спорт

Сергей Устюгов пропустит этап Кубка мира в Нове-Место

Как сообщила Вяльбе, в состав сборной России на этап Кубка мира в Нове-Место вошли: у мужчин - Александр Бессмертных, Александр Большунов, Ермил Вокуев, Андрей Ларьков, Артем Мальцев, Андрей Мельниченко и Алексей Червоткин, у женщин - Нина Дуботолкина, Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева, Христина Мацокина, Наталья Непряева и Екатерина Смирнова.
РИА Новости вчера в 13:50
Политика

Мишустин назвал главную задачу нового кабмина

По словам Мишустина, главной задачей станет реализация послания президента Федеральному собранию, сообщает ТАСС.
Профиль 07:09
Наука

Химики улучшили графен благодаря куриному помету

Evo-rus.com 11:47
Политика

Депутаты пожаловались Мишустину на Топилина и Мединского

Больше всего критики от фракций прозвучало к следующим министерствам и их главам: Министерство труда — [Максим] Топилин, Министерство здравоохранения — [Вероника] Скворцова, Министерство культуры — [Владимир] Мединский, Министерство просвещения — [Ольга] Васильева, — цитирует Кашеварову «Интерфакс».
News.ru вчера в 03:47
Экономика

В России вступили в силу новые ограничения по потребительским кредитам

С начала января в России заработали новые ограничения по потребительским кредитам и займам.
МедиаЗавод 06:50
Общество

Поклонская оценила требование лишить Урганта гражданства

РИА Новости 07:41
Происшествия

Модель Ксения Пунтус рассказала, как выпала из окна

Внуком режиссёра Никиты Михалкова Андрей Баковым, с которым встречается российская модель Ксения Пунтус, действительно ничего не знал о падении девушки из окна.
REGNUM вчера в 04:29
Общество

В Непале умер самый маленький человек на планете

Российская газета 17:00
Общество

Жена нового премьер-министра заработала 800 миллионов рублей

Согласно декларациям, в 2010-2018 годах ежегодный доход Мишустина составлял около 20-30 миллионов рублей, а его жена зарабатывала гораздо больше — около 50-150 миллионов.
Daily 02:31
Политика

Bloomberg: Орешкин может стать помощником президента по экономике

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что исполняющий обязанности министра экономического развития России Максим Орешкин может стать помощником президента по экономике.
Газета.Ru 08:01
Политика

В Великобритании сообщили, как отметят Brexit

В день выхода Великобритании из Евросоюза специальную речь произнесет премьер-министр Борис Джонсон, 17 января сообщает канцелярия министра.
Красная весна 18:56
Политика

Украина и Грузия пожаловались на действия России в Причерноморье

Украина и Грузия направили в Международную морскую организацию (International Maritime Organization, IMO) жалобу на "неправомерную" деятельность России, которая якобы мешает проводить поисково-спасательные операции в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.
РИА Новости 18:48
Игры

Релиз игры Cyberpunk 2077 перенесли

Известия вчера в 16:26
Политика

Путин поздравил дочь Ельцина с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения дочь Бориса Ельцина Татьяну Юмашеву и приехал к ней в гости.
Lenta.ru 16:57
Космос

Гранит науки: Получены новые свидетельства вулканической активности на Венере в настоящее время

Опубликованные в журнале Science Advances результаты нового исследования, которое проводилось под эгидой Ассоциации университетских космических исследований (Universities Space Research Association), показывают, что потокам лавы, текущим по Венере, всего несколько лет.
Эхо Москвы вчера в 01:16
Политика

Из ГД отозвали проект о ликвидации партий за зарубежное финансирование

Законопроект, которым предлагается установить дополнительные основания для ликвидации политических партий в РФ, в том числе в случае финансирования избирательных кампаний или кандидатов из-за рубежа, отозван из Госдумы, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости 08:03
Хоккей

Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу

РИА Новости вчера в 23:45
Политика

Мнучин возглавит делегацию США в годовщину освобождения Аушвица

Министр финансов США Стивен Мнучин возглавит делегацию США на мероприятиях, посвящённых 75-летию освобождения концлагеря Аушвиц в Польше.
RT на русском 19:10
Армия и оружие

Сирийские военные ликвидировали 50 боевиков в Идлибе и Алеппо

Российская газета 13:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Павел Дуров
Российский предприниматель
Российский предприниматель, программист, долларовый миллиардер, один из создателей социальной сети «ВКонтакте» и одноимённой компании, кроссплатформенного мессенджера Telegram и других проектов. Бывший генеральный директор «ВКонтакте». В студенческие годы лауреат стипендий Президента РФ и Правительства РФ, трёхкратный лауреат Потанинской стипендии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное