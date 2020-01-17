Общество
РБКАмериканский регулятор опубликовал стенограмму допроса Дурова
7 и 8 января юристы Комиссии по ценным бумагам и биржам США допрашивали Павла Дурова в Дубае. Согласно опубликованным регулятором материалам дела, на допросе присутствовали адвокат подзащитного, юрист фирмы Scadden Александр Дрылевский и юрист со стороны обвинения Джордж Тенрейро.
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Экономика
S&P подтвердило рейтинги России
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-", то есть на нижней ступени инвестиционного уровня.
Политика
Джо Байден считает, что Facebook приобрела слишком большую власть
Байден обвиняет Facebook в "распространении ложной информации, о которой они [в Facebook - прим. ред.] знают, что это ложь", ссылаясь на политику платформы, которая позволяет политикам делать ложные заявления в рекламе.
Происшествия
Пропавшую под Новосибирском 10-летнюю девочку нашли живой в подвале
Политика
Спикер Рады анонсировал новый законопроект о децентрализации
Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что будет разработан новый законопроект о децентрализации с привлечением различных слоев общества и экспертной среды.
Автоспорт
«КамАЗ» выиграл ралли «Дакар» в зачете грузовиков
Экипаж российской команды «КамАЗ-мастер», ведомый Андреем Каргиновым, выиграл ралли «Дакар»- 2020 в зачете грузовиков.
Футбол
Игроки «Манчестер Сити» устроили вечеринку без жен
Сразу два британских таблоида - The Sun и Daily Mail - сообщили, что после победы над "Астон Виллой" в матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) футболисты "горожан" закатили шумную вечеринку.
Политика
Сергей Лавров ответил на вопрос о желании остаться главой МИД
Сергей Лавров дал ответ на вопрос относительно наличия у него желания остаться на посту главы МИД после формирования нового правительства.
Политика
«Газпром» попросил ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС
Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) с просьбой вывести их из-под действия обновленной газовой директивы ЕС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы агентства.
Космос
Российские ученые зафиксировали гамма-излучение нейтронных звезд
Общество
Роскачество предупредило о способах мошенничества через банкоматы
В Роскачестве рассказали, как не стать жертвой мошенников при пользовании банкоматами.
Спорт
Сергей Устюгов пропустит этап Кубка мира в Нове-Место
Как сообщила Вяльбе, в состав сборной России на этап Кубка мира в Нове-Место вошли: у мужчин - Александр Бессмертных, Александр Большунов, Ермил Вокуев, Андрей Ларьков, Артем Мальцев, Андрей Мельниченко и Алексей Червоткин, у женщин - Нина Дуботолкина, Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева, Христина Мацокина, Наталья Непряева и Екатерина Смирнова.
Политика
Мишустин назвал главную задачу нового кабмина
По словам Мишустина, главной задачей станет реализация послания президента Федеральному собранию, сообщает ТАСС.
Наука
Химики улучшили графен благодаря куриному помету
Политика
Депутаты пожаловались Мишустину на Топилина и Мединского
Больше всего критики от фракций прозвучало к следующим министерствам и их главам: Министерство труда — [Максим] Топилин, Министерство здравоохранения — [Вероника] Скворцова, Министерство культуры — [Владимир] Мединский, Министерство просвещения — [Ольга] Васильева, — цитирует Кашеварову «Интерфакс».
Экономика
В России вступили в силу новые ограничения по потребительским кредитам
С начала января в России заработали новые ограничения по потребительским кредитам и займам.
Общество
Поклонская оценила требование лишить Урганта гражданства
Происшествия
Модель Ксения Пунтус рассказала, как выпала из окна
Внуком режиссёра Никиты Михалкова Андрей Баковым, с которым встречается российская модель Ксения Пунтус, действительно ничего не знал о падении девушки из окна.
Общество
В Непале умер самый маленький человек на планете
Общество
Жена нового премьер-министра заработала 800 миллионов рублей
Согласно декларациям, в 2010-2018 годах ежегодный доход Мишустина составлял около 20-30 миллионов рублей, а его жена зарабатывала гораздо больше — около 50-150 миллионов.
Политика
Bloomberg: Орешкин может стать помощником президента по экономике
Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что исполняющий обязанности министра экономического развития России Максим Орешкин может стать помощником президента по экономике.
Политика
В Великобритании сообщили, как отметят Brexit
В день выхода Великобритании из Евросоюза специальную речь произнесет премьер-министр Борис Джонсон, 17 января сообщает канцелярия министра.
Политика
Украина и Грузия пожаловались на действия России в Причерноморье
Украина и Грузия направили в Международную морскую организацию (International Maritime Organization, IMO) жалобу на "неправомерную" деятельность России, которая якобы мешает проводить поисково-спасательные операции в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.
Игры
Релиз игры Cyberpunk 2077 перенесли
Политика
Путин поздравил дочь Ельцина с днем рождения
Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения дочь Бориса Ельцина Татьяну Юмашеву и приехал к ней в гости.
Космос
Гранит науки: Получены новые свидетельства вулканической активности на Венере в настоящее время
Опубликованные в журнале Science Advances результаты нового исследования, которое проводилось под эгидой Ассоциации университетских космических исследований (Universities Space Research Association), показывают, что потокам лавы, текущим по Венере, всего несколько лет.
Политика
Из ГД отозвали проект о ликвидации партий за зарубежное финансирование
Законопроект, которым предлагается установить дополнительные основания для ликвидации политических партий в РФ, в том числе в случае финансирования избирательных кампаний или кандидатов из-за рубежа, отозван из Госдумы, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
Хоккей
Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу
Политика
Мнучин возглавит делегацию США в годовщину освобождения Аушвица
Министр финансов США Стивен Мнучин возглавит делегацию США на мероприятиях, посвящённых 75-летию освобождения концлагеря Аушвиц в Польше.
Армия и оружие