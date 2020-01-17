Общество
РБКАмериканский регулятор опубликовал стенограмму допроса Дурова
7 и 8 января юристы Комиссии по ценным бумагам и биржам США допрашивали Павла Дурова в Дубае. Согласно опубликованным регулятором материалам дела, на допросе присутствовали адвокат подзащитного, юрист фирмы Scadden Александр Дрылевский и юрист со стороны обвинения Джордж Тенрейро.
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Главу МВД Коми арестовали по делу о взяточничестве
Министра внутренних дел по Республике Коми, генерал-майора полиции Виктора Половникова арестовали на два месяца по делу о взятке в особо крупном размере.
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Минфин РФ дал отрицательное заключение на просьбу "Росгеологии" о докапитализации на 25 млрд рублей.
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Столичные власти согласовали проведение 1 февраля митинга противников предстоящей конституционной реформы.
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Уникальный космический аппарат прислал невероятные снимки Северного полюса Марса.
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В научном сообществе принято считать, что вымирание в конце мелового периода произошло после того, как астероид величиной в шесть миль врезался в землю.
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Помпео отреагировал на смену правительства в России
Действия Вашингтона «вряд ли изменятся» из-за перестановок в российском правительстве, так как поддерживает отношения не с отдельными правительствами, а со странами в целом, заявил американский госсекретарь Майк Помпео в интервью журналисту Тони Катцу.
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Компания Jeep привезет в РФ три новинки в 2020 году
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Недовольство работой Носкова связано в первую очередь с реализацией программы «Цифровая экономика», рассказывали РБК несколько источников в отрасли.
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«Порту» дважды не забил с пенальти и проиграл «Браге»
«Порту» находится на втором месте турнирной таблицы, на 4 очка отставая от лидирующей «Бенфики». «Брага» занимает пятую строчку.
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The Insider нашел у Лаврова недвижимость на 600 миллионов рублей
The Insider утверждает, что исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров владеет недвижимостью на общую сумму около 600 миллионов рублей.
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В мае 2018 года вошла в состав второго правительства Медведева, сохранив пост вице-премьера.
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«Ювентус» заинтересован в обмене игроками с «Барселоной», сообщает La Repubblica.
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Суд арестовал заслуженную артистку России по делу секты «бога Кузи»
Тверской суд Москвы арестовал до 2 марта заслуженную артистку России скрипачку Анастасию Чеботареву по делу о хищении в составе секты "бога Кузи", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали
Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.