Экономика

ForbesForbesАмериканский ретейлер купил 25% российской сети магазинов Familia

Американская компания TJX Companies стала совладельцем российской сети магазинов одежды и предметов для дома Familia, говорится в сообщениях обеих компаний. За $225 млн TJX приобрела 25% в Familia у ее акционеров.
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Американский ритейлер стал совладельцем сети Familia

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Американский ретейлер купил 25% российской сети магазинов Familia

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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 06:56, Ашберн
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