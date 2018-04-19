Экономика
ForbesАмериканский ретейлер купил 25% российской сети магазинов Familia
Американская компания TJX Companies стала совладельцем российской сети магазинов одежды и предметов для дома Familia, говорится в сообщениях обеих компаний. За $225 млн TJX приобрела 25% в Familia у ее акционеров.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 06:56, Ашберн
Общество
Путин призвал правительство добиться роста реальных доходов россиян
Президент Владимир Путин призвал правительство переломить ситуацию с динамикой реальных доходов россиян, назвал это важнейшим направлением работы для министров и отметил, что результаты этой работы "пока весьма скромные".
Политика
Глава МИД Германии призвал сохранить транзит газа через Украину
Маас напомнил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила Владимиру Путину, что "реализация альтернативного транзита газа через Украину для нее в будущем очень важная тема, и президент Путин дал ей некоторые обещания".
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой решил свести татуировки с лица
Денис Шальных обратился в клинику, чтобы избавиться от татуировок, которые он когда-то набил на лице.
Происшествия
Пилот самолета в Киеве ненамеренно объявил о посадке в Москве
Пилот авиакомпании Wizzair во время объявления прибытия ошибся с городом, в котором приземлился лайнер.
Спорт
Глазырина включена в состав сборной России по биатлону на Кубок IBU
Правление Союза биатлонистов России (СБР) проголосовало против изменения критериев отбора в национальную команду на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU.
Здоровье
В Южно-Сахалинске создают международный медицинский кластер
Минздрав Сахалинской области подписал соглашение с ООО «Паралэнд» о размещении международного медицинского кластера в новом здании на улице Леонова в областной столице.
Армия и оружие
«Правый сектор»* намерен сорвать открытие моста в районе Станицы Луганской
Нацисты запрещенной в России украинской террористической группировки "Правый сектор"* намерены сорвать открытие отремонтированного моста через Северский Донец в районе Станицы Луганской.
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Политика
В Кремле ответили на призыв Таллина вернуть территории Эстонии
Накануне Пыллуаас заявил, что Россия обязана вернуть Эстонии ее территории.
Общество
Справки от наркологов для пермских водителей подорожают в пять раз
Владелец одной из пермских автошкол в беседе с «URA.RU» пояснил, что ценник на медсправку увеличится более чем в пять раз.
Происшествия
В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя
В Ростове-на-Дону задержали сотрудника Следственного комитета, захватившего в заложники жену, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Общество
РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
Наука
На плато Наска найдены гигантские рисунки неизвестных «монстров»
Японские исследователи из университета Ямагата обнаружили на плато Наска в Перу 143 новых геоглифа, ранее неизвестных науке, говорится на сайте университета.
Политика
Зеленский: Тимошенко предлагала своих людей на «сладкие» должности
Зеленский рассказал, что Тимошенко подавала список своих людей для назначения на разные «сладкие места», предлагая взамен голосовать за законопроекты вместе с фракцией «Слуга народа», однако ей отказали.
Происшествия
«Водоканал Санкт-Петербурга» подтвердил обыски у своих сотрудников
Ранее "Фонтанка.ру" сообщила об обысках по сорока адресам, в "Водоканале Санкт-Петербурга" и дома у подозреваемых, в том числе у двух бывших гендиректоров ГУПА и у действующего директора по проектам развития предприятия.
Политика
Шойгу рассказал о новой технике, которую покажут на Параде Победы-2020
Министр обороны Сергей Шойгу сообщил на коллегии ведомства, что 9 мая 2020 года на Красной площади покажут технику, которая до этого ни разу не принимала участие в парадах.
Музыка
София Ротару возобновляет выступления в России
Известная певица София Ротару сообщила о своем предстоящем визите в Москву.
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о значительном улучшении самочувствия Заворотнюк
Слухи о серьезном заболевании актрисы начали появляться в августе. Ряд СМИ сообщил, что Заворотнюк диагностировали раковую опухоль мозга.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева гуляет по пустынному берегу и молодеет
Актриса уехала в клинику возле моря Вот уже более недели известная актриса и ведущая Лариса Гузеева оздоравливается в одной из клиник на берегу Балтики.
Происшествия
Сына экс-президента Германии убили во время лекции в клинике
Сыну экс-президента Германии, скончавшегося в 2015 году, было 59 лет.
Общество
ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда
Благодаря поправкам ГАИ сможет досрочно и без решения суда прекратить срок действия водительского удостоверения.
Происшествия
Мосгорсуд не восстановил уволенного после дела Голунова полковника
Мосгорсуд отклонил иск о восстановлении на службе бывшего начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве полковника Андрея Щирова.
Армия и оружие
«Ростех» назвал срок поступления в ВС первой партии танков «Армата»
Первая опытно-промышленная партия танков нового поколения Т-14 «Армата» поступит в российские Вооруженные силы России в конце 2019 – начале 2020 года.
Политика
Украина потребует от России компенсацию из-за имущества в портах Крыма
Администрация морских портов Украины (АМПУ) готовит требование к российскому правительству о выплате компенсации убытков, понесённых из-за присоединения Крыма к России.
Культура
На Первом стартует сериал «Ничто не случается дважды»
Оксана Байрак режиссер Не пропустите премьеру сериала «Ничто не случается дважды» в этот понедельник, 18 ноября, на Первом канале.
Общество
Россиян могут начать штрафовать за шум в ночное время
Совет Федерации предложил включить в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) ответственность для россиян, нарушающих тишину в ночное время.
Шоу-бизнес
Актер Юрий Соломин в тяжелом состоянии попал в больницу
Срочно госпитализирован советский и российский актер Юрий Соломин. В тяжелом состоянии его положили в одну из московских больниц.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова случайно показала лицо сына
Больше месяца назад Анастасия Решетова в первый раз стала мамой. 16 октября модель подарила Тимати мальчика, которого назвали Ратмиром.
Транспорт
Пассажиров научат экономить, активировав карту «Тройка»
Пассажиры столичной подземки смогут экономить на пересадках между метро, МЦК и Московскими центральными диаметрами (МЦД).