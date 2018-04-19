Экономика

ForbesForbesАмериканский ретейлер купил 25% российской сети магазинов Familia

Американская компания TJX Companies стала совладельцем российской сети магазинов одежды и предметов для дома Familia, говорится в сообщениях обеих компаний. За $225 млн TJX приобрела 25% в Familia у ее акционеров.
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Американский ритейлер стал совладельцем сети Familia

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