Экономика
ForbesАмериканский ретейлер купил 25% российской сети магазинов Familia
Американская компания TJX Companies стала совладельцем российской сети магазинов одежды и предметов для дома Familia, говорится в сообщениях обеих компаний. За $225 млн TJX приобрела 25% в Familia у ее акционеров.
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Экономика
Орешкин и Силуанов поспорили с Кудриным из-за расходов бюджета
Слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о нерастраченных расходах бюджета являются передергиванием, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на форуме ВТБ "Россия зовет!".
Политика
В Госдуме оценили требование Киева компенсировать убытки из-за Крыма
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT подготовку Администрацией морских портов Украины (АМПУ) требования к российскому правительству о компенсации убытков, понесённых из-за присоединения Крыма к России.
Шоу-бизнес
Forbes назвал самых богатых российских Instagram-блогеров
Журнал Forbes впервые составил рейтинг самых богатых блогеров в российском сегменте Instagram, список опубликован на сайте журнала 20 ноября.
Общество
Роструд рассказал о возможности продлить новогодние каникулы
Напомним, новогодние каникулы 2019–2020 сократятся на два дня.
Политика
Путин признал тревогу из-за санкций США
Президент России Владимир Путин заявил, что американские санкции первоначально вызвали у него тревогу.
Авто
Новую Chevrolet Niva показали дилерам
Дебют новой Chevrolet Niva, фотографии которой уже показали дилерам бренда в России, может состояться в 2020 году.
Общество
ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда
Благодаря поправкам ГАИ сможет досрочно и без решения суда прекратить срок действия водительского удостоверения.
Происшествия
В Пензе автомобиль провалился в яму с кипятком, есть погибшие
В Пензе автомобиль полностью провалился под землю на парковке у магазина.
Армия и оружие
Танки Северного флота Т-80БВМ напугали норвежских военных
Как отмечают норвежские СМИ, модернизированные танки Т-80БВМ, которые совсем недавно поступили на вооружение российского Северного флота, полностью адаптированы к применению в условиях Арктики, а их силовые установки можно запустить даже в 40-градусный мороз.
Футбол
Болельщики оскорбили Дзюбу на матче против Сан-Марино
Происшествия
Пропавшую на Кубани девятилетнюю девочку нашли живой в выгребной яме
Пропавшую девятилетнюю жительницу кубанского хутора Родниковский нашли живой, сообщило местное издание "Кубанские новости".
Политика
В Кремле ответили на призыв Таллина вернуть территории Эстонии
Накануне Пыллуаас заявил, что Россия обязана вернуть Эстонии ее территории.
Футбол
Россия и Бельгия сыграют в одной группе на Евро-2020
Обе сборные сыграют в группе В, как и команда Дании.
Единоборства
Емельяненко прокомментировал слова Макгрегора о дагестанцах
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко рассказал, что отрицательно относится к оскорблениям в спорте, и прокомментировал высказывания ирландца Конора Макгрегора на пресс-конференции в Москве.
Происшествия
В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя
В Ростове-на-Дону задержали сотрудника Следственного комитета, захватившего в заложники жену, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Политика
Главком ВМС Украины пожаловался на отсутствие унитазов в возвращенных Россией кораблях
Возвращенные Россией катера ВМС Украины, задержанные в ходе провокации Киева в Керченском проливе, находятся в небоевом состоянии.
Политика
Путин прокомментировал приобретение «Роснефтью» пакета Башнефти
Государство не вмешивается в текущую деятельность компаний, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию с приобретением "Роснефтью" пакета "Башнефти".
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк идет на поправку и играет с годовалой дочерью
Анастасия Заворотнюк после нескольких месяцев лечения быстро идет на поправку, сбрасывает набранные за время болезни килограммы и играет с годовалой дочкой Милой в стенах реабилитационного центра.
Спорт
В IBU прокомментировали возможный запрет свинца для биатлона
Член правления IBU Туре Бейгард прокомментировал инициативу Еврокомиссии о запрете использования свинца в спорте.
Армия и оружие
«Правый сектор»* намерен сорвать открытие моста в районе Станицы Луганской
Нацисты запрещенной в России украинской террористической группировки "Правый сектор"* намерены сорвать открытие отремонтированного моста через Северский Донец в районе Станицы Луганской.
Общество
В Ярославле очередь к наркологу продолжает расти
В Ярославле очередь к врачу психиатру-наркологу в областной наркологический диспансер для прохождения водительской комиссии растянулась вдоль проспекта Октября.
Технологии
Схемы с первыми двумя маршрутами МЦД появились в поездах метро
Схемы метро с первыми двумя маршрутами Московских центральных диаметров (МЦД) появились в поездах метро, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Армия и оружие
Шойгу: На закупку нового оружия в 2020 году выделено две трети средств
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин бросил Цымбалюк-Романовскую
Певец Прохор Шаляпин расстался со своей любимой пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской.
Футбол
Уткин: мечтаю о матче Россия-Украина
Напомним, что после поражения от сборной Бельгии украинский телекомментатор поиздевался над отечественной сборной, на что Уткин ответил, что мечтает о матче Россия – Украина.
Авто
Ford представил электрический кроссовер Mustang Mach-E
Ford Mustang Mach-E поставляется с двумя вариантами литий-ионных аккумуляторов: стандартным и расширенным.
Общество
РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
Политика
США выстрелили себе в ногу, запретив работу на шельфе России — Путин
В ногу себе выстрелили и все, — заключил президент.