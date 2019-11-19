Экономика
Retailer.ruАмериканский ритейлер купил четверть сети Familia
Всего The TJX Companies управляет более чем 4400 магазинами одежды в сегменте off-price в нескольких странах мира. Американская компания получила 25% сети Familia за $225 млн. В число продавцов вошли все совладельцы ритейлера, в том числе сооснователи сети, Goldman Sachs и структуры Baring Vostok.
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Экономика
Кудрин поспорил с Орешкиным и Силуановым из-за расходов бюджета
Проблема и в действиях самого правительства, обратил внимание председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Экономика
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Черчесов ответил болельщикам, оскорблявшим Дзюбу с трибун
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Депутат партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива считает, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда могут уничтожить страну.
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Мосгорсуд отказался восстановить на службе полицейского Андрея Щирова – он был уволен после задержания журналиста Ивана Голунова, - сообщили «Интерфаксу» в суде.
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Среди россиян растет понимание важности свободы слова — «Левада-центр»
Право на свободу слова и право на работу и хорошие условия труда назвали 58 процентов граждан, 62 процента выбрали право на соцзащиту и достойный уровень жизни.
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Исследователи из медицинского факультета Каролинского института, расположенного в Швеции, определили группу крови, которая более других уязвима перед развитием рака.
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Защита сестер Хачатурян попросила об участии присяжных в суде
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Украина потребует от России компенсацию из-за имущества в портах Крыма
Администрация морских портов Украины (АМПУ) готовит требование к российскому правительству о выплате компенсации убытков, понесённых из-за присоединения Крыма к России.
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Армия Израиля заявила, что атаковала в Сирии десятки объектов
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С 18 ноября "АвтоВАЗ" начнет выпускать каждый день по 6 внедорожников LADA 4x4 с модернизированным салоном, но будут это серийные или предсерийные авто - пока непонятно.
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«Джокер» собрал миллиард долларов в прокате
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Футбол
Моуриньо в 2015 году обещал фанатам «Челси» не возглавлять «Тоттенхэм»
В 2015 году, являясь наставником "синих", Моуриньо заявил, что получал приглашение от президента "Тоттенхэма" Дэниэла Леви о переходе в команду, однако заверил болельщиков "Челси", что никогда бы не сделал этого из уважения к ним.
Общество
Экс-глава УИНП Вятрович устроил пир в день «голодомора» — депутат Рады
Бывший руководитель Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович закатил пир в честь очередной годовщины «голодомора», заявил депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский 20 ноября на своём telegram-канале.
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Отекшая Пугачева показала свое волосатое гнездо
Внешность звезды разочаровала публику. Журналисты окружили ее и завалили вопросами, на которые она отвечала немного растерянно.
Экономика
В России хотят установить единую комиссию за переводы с карт
Центробанк хочет, чтобы комиссия за переводы для всех клиентов стала единой, независимо от того, совершается ли транзакция в одном банке или между разными кредитными организациями.
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