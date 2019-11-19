Экономика

Retailer.ruRetailer.ruАмериканский ритейлер купил четверть сети Familia

Всего The TJX Companies управляет более чем 4400 магазинами одежды в сегменте off-price в нескольких странах мира. Американская компания получила 25% сети Familia за $225 млн. В число продавцов вошли все совладельцы ритейлера, в том числе сооснователи сети, Goldman Sachs и структуры Baring Vostok.
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