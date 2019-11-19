Экономика

REGNUMREGNUMАмериканская TJX Companies изрядно вложилась в ритейлер Familia

Американская сеть универмагов TJX Companies приобрела 25% активов российского off-price ритейлера Familia, сообщили 19 ноября в российской компании. Уточняется, что сумма сделки составила $225 млн.
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Американский ритейлер стал совладельцем сети Familia

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