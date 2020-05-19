Политика

ИнтерфаксИнтерфаксАмериканский самолет доставил в Москву аппараты ИВЛ

В посольстве США в Москве "Интерфаксу" сообщили, что 50 американских аппаратов искусственной вентиляции легких переданы РФ.
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Самолёт с аппаратами ИВЛ из США прибыл в Россию

RT на русском09:56

В Россию доставили из США первую партию аппаратов ИВЛ

Профиль11:19

Самолет с аппаратами ИВЛ прибыл из США в Россию

РБК10:48

Первые 50 аппаратов ИВЛ из США доставлены в Россию

Коммерсантъ11:20

В посольстве США сообщили, что даты поставки второй партии аппаратов ИВЛ в РФ пока нет

ТАСС12:43

СМИ узнали о поставке 200 аппаратов ИВЛ из США в Россию

Компания19 мая в 04:59

США безвозмездно передадут России 200 аппаратов ИВЛ

RuNews24.ru18 мая в 17:53
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Здоровье

Кардиолог Кореневич назвала самые опасные продукты для сердца

Продукты, которые лучше исключить из рациона, чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой системы, назвала врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своем YouTube-канале.
iReactor вчера в 16:57
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Общество

Мэр Москвы подписал указ о первом этапе смягчения ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 21 мая, подписал указ о начальном этапе снятия ограничительных мер в городе, введенных на фоне распространения коронавирусной инфекции.
Известия 18:36
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Кино

Создатели сериала «Великолепный век» готовят новый проект о Барбароссе

Вестник Кавказа 19:45
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Экономика

Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года

Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года.
РБК 17:00
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Политика

МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил

Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ 11:06
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Общество

От коронавируса умер дворецкий, служивший при 11 президентах США

На 92-м году жизни от коронавируса скончался экс-дворецкий Белого дома Уилсон Рузвельт Джерман, служивший при 11 президентах.
Online47.ru 18:03
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Шоу-бизнес

Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг

Знаменитая примадонна российской эстрады Алла Пугачева устроила модное дефиле во дворе своего дома.
VSE42.RU вчера в 22:34
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Политика

В США приспустят флаги в память о жертвах коронавируса

В США на три дня приспустят флаги в память о жертвах пандемии новой коронавирусной инфекции, сообщил президент страны Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
Газета.Ru 19:14
Кино

Вышел трейлер кинокомикса «Старая гвардия» с Шарлиз Терон

Лос-Анджелес, США, 21 мая 2020, 20:21 — REGNUM Потоковый сервис Netflix опубликовал первый трейлер будущей картины «Старая гвардия», одну из главных ролей в которой исполнила Шарлиз Терон.
REGNUM 13:21
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Экономика

Всемирный банк предрек крайнюю бедность 60 млн человек из-за пандемии

Падение мировой экономики из-за пандемии коронавируса приведет к тому, что около 60 млн человек в мировом масштабе могут дойти до состояния крайней бедности, заявил глава Всемирного банка (ВБ) Дэвид Малпасс.
Интерфакс 19 мая в 21:39
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Политика

Сенат США намерен ввести санкции против Китая из-за Гонконга

Как сообщает газета Wall Street Journal, в Сенате США идет подготовка законопроекта о введении ограничительных мер в отношении членов Коммунистической партии Китая и организаций страны, задействованных в разработке новых законов в Гонконге.
Московский Комсомолец 18:59
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Общество

Суд в США разрешил разрезать «Титаник» и достать телеграф Маркони

Суд в США разрешил компании по подъёму затонувших судов разрезать обломки «Титаника», который покоится на дне Атлантического океана, и достать на поверхность телеграф Маркони.
RT на русском вчера в 08:32
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Экономика

Украина и МВФ договорились на рабочем уровне о резервном кредите

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились на рабочем уровне о предоставлении Киеву резервного кредита на 18 месяцев.
RT на русском 19:08
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Космос

Магнитное поле Земли начало ослабевать

Магнитное поле Земли постепенно ослабевает, выяснили ученые.
МИР 24 03:06
Политика

В Госдуме рассказали о новом едином реестре данных о россиянах

По словам Хинштейна, к регистру предоставят разный уровень доступа.
РИА Новости 13:54
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Происшествия

В посёлке Приамурский в частном доме взорвался газовый баллон

Сообщение о взрыве бытового газа в частном доме по переулку Гоголя поступило в дежурную часть в 05:40 по местному времени.
REGNUM 19:56
Политика

Путин наградил Шойгу орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Газета.Ru 08:48
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Общество

Владимир Путин: ЕГЭ начнется 29 июня

Дата начала ЕГЭ — 29 июня, сообщил Владимир Путин.
Вести.Ru 07:39
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Шоу-бизнес

Анна Нетребко сильно похудела на самоизоляции

Оперная дива предпочла короткое платье синего оттенка в белый горошек, туфли на невысоком каблуке и соломенную шляпу с широкими полями.
RuNews24.ru вчера в 23:53
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Общество

Росавиация разработала план снятия ограничений для аэропортов

Ведомства разработали поэтапный план снятия ограничений для аэропортов.
Ведомости 13:54
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Фигурное катание

Алина Загитова получила водительские права

Фигуристка Алина Загитова стала обладательницей водительских прав.
ИА InterMedia 04:06
Политика

Трамп: США выходят из Договора по открытому небу

Вашингтон, 21 мая 2020, 19:51 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из Договора по открытому небу.
REGNUM 12:51
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Космос

Ученые рассказали, что означает обнаружение углерода на Луне

РИА Новости 19 мая в 08:41
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Экономика

Эксперт спрогнозировал падение доходов россиян более чем на 25%

Падение доходов населения по итогам 2020 года может составить 13,4% и 25,5% соответственно.
Клопс 15:48
Армия и оружие

Пушилин разрешил войскам ДНР отвечать на обстрелы ВСУ

Войскам ДНР отдан приказ открывать ответный огонь.
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Общество

Кожевникова выступила против обязательной вакцинации от коронавируса

Инстаграм Марии КожевниковойАктриса заявила, что если государство сделает вакцинацию обязательной в России, то она первой пойдет на митинг против этого решения.
Anews 16:14
Общество

Глава Тульской области поддержал медсестру, надевшую бикини под костюм

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поддержал медсестру, которая надела бикини под прозрачный защитный костюм.
Газета.Ru 15:10
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Общество

Минздрав оценил сроки появления вакцины от COVID

Первые результаты испытаний вакцины от коронавируса появятся в конце июля, тогда же она станет доступна для более широкого применения.
РБК 14:20
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Космос

Члены экипажа Crew Dragon прибыли на космодром на мысе Канаверал

Американские астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкен прибыли в среду на космодром на мысе Канаверал (штат Флорида) за неделю до запланированного на 27 мая пилотируемого запуска к Международной космической станции (МКС) космического корабля Crew Dragon компании SpaceX.
ТАСС вчера в 19:06
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Культура

Стали известны причины ухода Руби Роуз из «Бэтвумен»

Лос-Анджелес, США, 21 мая 2020, 16:54 — REGNUM Австралийская актриса и модель Руби Роуз отказалась от участия в съёмках сериала «Бэтвумен» из-за напряжённого рабочего графика.
REGNUM 09:54
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Как работают Яндекс.Новости?
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