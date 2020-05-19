Политика
ИнтерфаксАмериканский самолет доставил в Москву аппараты ИВЛ
В посольстве США в Москве "Интерфаксу" сообщили, что 50 американских аппаратов искусственной вентиляции легких переданы РФ.
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Здоровье
Кардиолог Кореневич назвала самые опасные продукты для сердца
Продукты, которые лучше исключить из рациона, чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой системы, назвала врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своем YouTube-канале.
iReactor вчера в 16:57
Общество
Мэр Москвы подписал указ о первом этапе смягчения ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 21 мая, подписал указ о начальном этапе снятия ограничительных мер в городе, введенных на фоне распространения коронавирусной инфекции.
Известия 18:36
Кино
Создатели сериала «Великолепный век» готовят новый проект о Барбароссе
Вестник Кавказа 19:45
Экономика
Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года
Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года.
РБК 17:00
Политика
МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил
Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ 11:06
Общество
От коронавируса умер дворецкий, служивший при 11 президентах США
На 92-м году жизни от коронавируса скончался экс-дворецкий Белого дома Уилсон Рузвельт Джерман, служивший при 11 президентах.
Online47.ru 18:03
Шоу-бизнес
Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг
Знаменитая примадонна российской эстрады Алла Пугачева устроила модное дефиле во дворе своего дома.
VSE42.RU вчера в 22:34
Политика
В США приспустят флаги в память о жертвах коронавируса
В США на три дня приспустят флаги в память о жертвах пандемии новой коронавирусной инфекции, сообщил президент страны Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
Газета.Ru 19:14
Кино
Вышел трейлер кинокомикса «Старая гвардия» с Шарлиз Терон
Лос-Анджелес, США, 21 мая 2020, 20:21 — REGNUM Потоковый сервис Netflix опубликовал первый трейлер будущей картины «Старая гвардия», одну из главных ролей в которой исполнила Шарлиз Терон.
REGNUM 13:21
Экономика
Всемирный банк предрек крайнюю бедность 60 млн человек из-за пандемии
Падение мировой экономики из-за пандемии коронавируса приведет к тому, что около 60 млн человек в мировом масштабе могут дойти до состояния крайней бедности, заявил глава Всемирного банка (ВБ) Дэвид Малпасс.
Интерфакс 19 мая в 21:39
Политика
Сенат США намерен ввести санкции против Китая из-за Гонконга
Как сообщает газета Wall Street Journal, в Сенате США идет подготовка законопроекта о введении ограничительных мер в отношении членов Коммунистической партии Китая и организаций страны, задействованных в разработке новых законов в Гонконге.
Московский Комсомолец 18:59
Общество
Суд в США разрешил разрезать «Титаник» и достать телеграф Маркони
Суд в США разрешил компании по подъёму затонувших судов разрезать обломки «Титаника», который покоится на дне Атлантического океана, и достать на поверхность телеграф Маркони.
RT на русском вчера в 08:32
Экономика
Украина и МВФ договорились на рабочем уровне о резервном кредите
Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились на рабочем уровне о предоставлении Киеву резервного кредита на 18 месяцев.
RT на русском 19:08
Космос
Магнитное поле Земли начало ослабевать
Магнитное поле Земли постепенно ослабевает, выяснили ученые.
МИР 24 03:06
Политика
В Госдуме рассказали о новом едином реестре данных о россиянах
По словам Хинштейна, к регистру предоставят разный уровень доступа.
РИА Новости 13:54
Происшествия
В посёлке Приамурский в частном доме взорвался газовый баллон
Сообщение о взрыве бытового газа в частном доме по переулку Гоголя поступило в дежурную часть в 05:40 по местному времени.
REGNUM 19:56
Общество
Владимир Путин: ЕГЭ начнется 29 июня
Дата начала ЕГЭ — 29 июня, сообщил Владимир Путин.
Вести.Ru 07:39
Шоу-бизнес
Анна Нетребко сильно похудела на самоизоляции
Оперная дива предпочла короткое платье синего оттенка в белый горошек, туфли на невысоком каблуке и соломенную шляпу с широкими полями.
RuNews24.ru вчера в 23:53
Общество
Росавиация разработала план снятия ограничений для аэропортов
Ведомства разработали поэтапный план снятия ограничений для аэропортов.
Ведомости 13:54
Фигурное катание
Алина Загитова получила водительские права
Фигуристка Алина Загитова стала обладательницей водительских прав.
ИА InterMedia 04:06
Политика
Трамп: США выходят из Договора по открытому небу
Вашингтон, 21 мая 2020, 19:51 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из Договора по открытому небу.
REGNUM 12:51
Космос
Ученые рассказали, что означает обнаружение углерода на Луне
РИА Новости 19 мая в 08:41
Экономика
Эксперт спрогнозировал падение доходов россиян более чем на 25%
Падение доходов населения по итогам 2020 года может составить 13,4% и 25,5% соответственно.
Клопс 15:48
Армия и оружие
Пушилин разрешил войскам ДНР отвечать на обстрелы ВСУ
Войскам ДНР отдан приказ открывать ответный огонь.
ИА Новороссия 15:27
Общество
Кожевникова выступила против обязательной вакцинации от коронавируса
Инстаграм Марии КожевниковойАктриса заявила, что если государство сделает вакцинацию обязательной в России, то она первой пойдет на митинг против этого решения.
Anews 16:14
Общество
Глава Тульской области поддержал медсестру, надевшую бикини под костюм
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поддержал медсестру, которая надела бикини под прозрачный защитный костюм.
Газета.Ru 15:10
Общество
Минздрав оценил сроки появления вакцины от COVID
Первые результаты испытаний вакцины от коронавируса появятся в конце июля, тогда же она станет доступна для более широкого применения.
РБК 14:20
Космос
Члены экипажа Crew Dragon прибыли на космодром на мысе Канаверал
Американские астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкен прибыли в среду на космодром на мысе Канаверал (штат Флорида) за неделю до запланированного на 27 мая пилотируемого запуска к Международной космической станции (МКС) космического корабля Crew Dragon компании SpaceX.
ТАСС вчера в 19:06
Культура
Стали известны причины ухода Руби Роуз из «Бэтвумен»
Лос-Анджелес, США, 21 мая 2020, 16:54 — REGNUM Австралийская актриса и модель Руби Роуз отказалась от участия в съёмках сериала «Бэтвумен» из-за напряжённого рабочего графика.
REGNUM 09:54