В посольстве США в Москве "Интерфаксу" сообщили, что 50 американских аппаратов искусственной вентиляции легких переданы РФ.

Здоровье Кардиолог Кореневич назвала самые опасные продукты для сердца Продукты, которые лучше исключить из рациона, чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой системы, назвала врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своем YouTube-канале. 42

Общество Мэр Москвы подписал указ о первом этапе смягчения ограничений Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 21 мая, подписал указ о начальном этапе снятия ограничительных мер в городе, введенных на фоне распространения коронавирусной инфекции. 1,8K

Экономика Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года. 23

Политика МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. 231

Политика В США приспустят флаги в память о жертвах коронавируса В США на три дня приспустят флаги в память о жертвах пандемии новой коронавирусной инфекции, сообщил президент страны Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

Кино Вышел трейлер кинокомикса «Старая гвардия» с Шарлиз Терон Лос-Анджелес, США, 21 мая 2020, 20:21 — REGNUM Потоковый сервис Netflix опубликовал первый трейлер будущей картины «Старая гвардия», одну из главных ролей в которой исполнила Шарлиз Терон. 5

Экономика Всемирный банк предрек крайнюю бедность 60 млн человек из-за пандемии Падение мировой экономики из-за пандемии коронавируса приведет к тому, что около 60 млн человек в мировом масштабе могут дойти до состояния крайней бедности, заявил глава Всемирного банка (ВБ) Дэвид Малпасс. 59

Политика Сенат США намерен ввести санкции против Китая из-за Гонконга Как сообщает газета Wall Street Journal, в Сенате США идет подготовка законопроекта о введении ограничительных мер в отношении членов Коммунистической партии Китая и организаций страны, задействованных в разработке новых законов в Гонконге. 1

Общество Суд в США разрешил разрезать «Титаник» и достать телеграф Маркони Суд в США разрешил компании по подъёму затонувших судов разрезать обломки «Титаника», который покоится на дне Атлантического океана, и достать на поверхность телеграф Маркони. 38

Космос Магнитное поле Земли начало ослабевать Магнитное поле Земли постепенно ослабевает, выяснили ученые.

Происшествия В посёлке Приамурский в частном доме взорвался газовый баллон Сообщение о взрыве бытового газа в частном доме по переулку Гоголя поступило в дежурную часть в 05:40 по местному времени.

Шоу-бизнес Анна Нетребко сильно похудела на самоизоляции Оперная дива предпочла короткое платье синего оттенка в белый горошек, туфли на невысоком каблуке и соломенную шляпу с широкими полями. 5

Фигурное катание Алина Загитова получила водительские права Фигуристка Алина Загитова стала обладательницей водительских прав.

Экономика Эксперт спрогнозировал падение доходов россиян более чем на 25% Падение доходов населения по итогам 2020 года может составить 13,4% и 25,5% соответственно.

Общество Кожевникова выступила против обязательной вакцинации от коронавируса Инстаграм Марии КожевниковойАктриса заявила, что если государство сделает вакцинацию обязательной в России, то она первой пойдет на митинг против этого решения.

Общество Минздрав оценил сроки появления вакцины от COVID Первые результаты испытаний вакцины от коронавируса появятся в конце июля, тогда же она станет доступна для более широкого применения. 400

Космос Члены экипажа Crew Dragon прибыли на космодром на мысе Канаверал Американские астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкен прибыли в среду на космодром на мысе Канаверал (штат Флорида) за неделю до запланированного на 27 мая пилотируемого запуска к Международной космической станции (МКС) космического корабля Crew Dragon компании SpaceX. 3