Политика
ИзвестияАмериканский сенатор Майк Ли получил российскую визу
Посольство России в США оформило визы сенатору от Республиканской партии Майку Ли и сопровождающим его лицам. Об этом сообщило в среду, 4 сентября, «РИА Новости».
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Технологии
3D-маркетинг: как стратап с российскими корнями помогает luxury-брендам по всему миру продавать в интернете
В декабре 2013 года Попов зарегистрировал в Калифорнии компанию Cappasity, которая и занялась разработкой программного обеспечения для 3D-оцифровки изображений для интернет-магазинов.
Forbes 00:49
Происшествия
В США подросток застрелил пятерых членов своей семьи
ИА «Ореанда-Новости» Телекомпания CNN со ссылкой на сотрудников полиции сообщила, что в городе Элкмонт (штат Алабама, США) 14-летний подросток застрелил пятерых членов своей семьи.
Ореанда-Новости вчера в 06:44
Авто
В Сети появилось фото интерьера обновленного внедорожника Lada 4x4
В Сети появилось фото интерьера обновленного российского внедорожника Lada 4x4. Речь идет об очередном рестайлинге модели.
UfaTime.ru вчера в 15:20
Политика
Украину попросили не cдавать России «ценного свидетеля» по делу MH17
Нидерландская прокуратура попросила украинские власти не передавать российской стороне "ценного свидетеля" Владимира Цемаха по делу упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур.
Газета.Ru вчера в 10:23
Политика
Посольство РФ ответило Болгарии на слова о роли СССР во Второй мировой
Посольство России в Софии отреагировало на заявление болгарского МИДа, призвавшего не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы.
Известия вчера в 23:05
Теннис
Медведев обыграл Вавринку и вышел в полуфинал US Open
Россиянин 11 раз подал навылет, швейцарец — 10, на счету Медведева четыре брейк-пойнта из восьми, на счету Вавринки — два.
РБК вчера в 17:08
Общество
Трансгендер и женщина заключили брак в московском СИЗО
В московском СИЗО № 6 состоялась церемония бракосочетания трансгендера, который находится под стражей, с женщиной.
Вести.Ru вчера в 12:18
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru вчера в 08:17
Происшествия
Появилось фото взорвавшегося Су-25
В сети появилась фотография с места падения учебно-боевого штурмовика Су-25УБ на Ставрополье.
Lenta.ru вчера в 14:05
Экономика
Украина погасила долги перед МВФ за 2014 год
Сообщается, что финальные платежи составили в целом $156 млн. В 2014 году Киев по программе stand by получил от МВФ $4,6 млрд.
REGNUM вчера в 14:26
Общество
Видео свадьбы 13-летней иранской девочки заставило плакать журналистку
Иранская журналистка Масих Алинежад опубликовала в Twitter видео со свадьбы девочки из Ирана и рассказала, что оно заставило ее плакать.
Lenta.ru 02 сентября в 22:42
Происшествия
Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков
Ведомости вчера в 03:43
Общество
ЦБ предупредил о новом способе кражи денег с помощью соцсетей
Заместитель начальника департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев сообщил, что Банк России зафиксировал рост числа хищений средств россиян, производимых через соцсети.
Газета.Ru вчера в 23:56
Политика
Зеленский призвал раду отменить закон о депутатской неприкосновенности
Президент Украины Владимир Зеленский попросил Верховную раду выполнить свое обещание и отменить закон о депутатской неприкосновенности.
Известия вчера в 04:33
Здоровье
Скворцова пообещала максимально быстро зарегистрировать «Фризиум»
Минздрав постарается провести регистрацию лекарственного препарата "Фризиум" в максимально короткие сроки, если будет подано заявление от производителя, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова на полях ВЭФ.
РИА Новости вчера в 21:51
Общество
Минприроды назвало российские города с самым грязным воздухом
Минприроды опубликовало проект госдоклада «О состоянии и об охране окружающей среды РФ в 2018 году», в котором перечислило российские города с самым загрязненным воздухом.
Известия вчера в 21:40
Политика
Борис Джонсон лишился рабочего большинства в парламенте Великобритании
Глава правительства Великобритании и лидер британских консерваторов Борис Джонсон во вторник, 3 сентября, лишился рабочего большинства в палате общин.
Вечерняя Москва вчера в 13:28
Политика
Трамп поздравил Польшу с началом Второй мировой войны
Известия вчера в 22:36
Экономика
Названы регионы, где чаще всего снимают наличные на кассах магазинов
Жители Забайкалья, Амурской области и Хабаровского края чаще других пользуются возможностью снять наличные деньги на кассах магазинов.
News.ru вчера в 08:27
Происшествия
СКР снял обвинения с пятерых фигурантов «московского дела»
Следственный комитет России снял обвинения с пятерых фигурантов резонансного дела о «массовых беспорядках», которое было возбуждено после разгона несогласованного протестного митинга «За честные выборы» 27 июля в Москве.
Общая газета.RU вчера в 07:08
Происшествия
Ещё одна российская девочка погибла в бассейне в Турции
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце августа в отеле турецкого города Бордум 12-летняя девочка нырнула в бассейн, где её руку засосало в сливную трубу бассейна.
REGNUM вчера в 13:18
Экономика
Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка
Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
Ведомости вчера в 07:05
Происшествия
В Новой Зеландии перевернулся автобус с 23 китайскими туристами
Автобус с 23 китайскими туристами перевернулся в Новой Зеландии, шесть человек погибли и многие получили ранения, сообщило посольство КНР в Новой Зеландии.
РИА Новости 00:34
Экономика
Вьетнам нацелился довести товарооборот с РФ до $10 млрд
Увеличить российско-вьетнамский товарооборот до $10 млрд к 2020 г. хотели бы власти Вьетнама, заявил заместитель министра иностранных дел этой страны То Ань Зунг на Восточном экономическом форуме.
REGNUM вчера в 22:18
Экономика
Забайкалье получит более 5 млрд рублей от инвестора
Корпорация собирается инвестировать более пяти миллиардов рублей в региональные проекты.
Российская газета вчера в 23:16
Политика
Комиссия Госдумы обсудит факты вмешательства в дела РФ извне
Сегодня, 4 сентября, в Госдуме пройдёт заседание комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 17:01
Происшествия
В Иерусалиме туристка заплатила за шаурму почти $3 тысячи
Газета.Ru вчера в 17:33
Культура
Александра Розенбаума прооперировали
Телеканал 360° 02 сентября в 07:55