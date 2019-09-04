Политика

ИзвестияИзвестияАмериканский сенатор Майк Ли получил российскую визу

Посольство России в США оформило визы сенатору от Республиканской партии Майку Ли и сопровождающим его лицам. Об этом сообщило в среду, 4 сентября, «РИА Новости».
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Посольство России сообщило о выдаче визы американскому сенатору Майку Ли

РБКвчера в 20:01

Американский сенатор от штата Юта получил российскую визу

RT на русскомвчера в 19:25

Посольство России подтвердило выдачу визы американскому сенатору Майку Ли

ТАССвчера в 19:14

Сенатор США получил российскую визу

РЕН ТВвчера в 19:09

Американскому сенатору Майку Ли оформили визу в Россию

РИА Новостивчера в 19:06

Американский сенатор Майк Ли получил российскую визу

Интерфаксвчера в 19:25

СМИ: американскому сенатору Майку Ли выдали российскую визу

Московский Комсомолецвчера в 19:10
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 01:01, Вашингтон
Технологии

3D-маркетинг: как стратап с российскими корнями помогает luxury-брендам по всему миру продавать в интернете

В декабре 2013 года Попов зарегистрировал в Калифорнии компанию Cappasity, которая и занялась разработкой программного обеспечения для 3D-оцифровки изображений для интернет-магазинов.
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В США подросток застрелил пятерых членов своей семьи

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В Сети появилось фото интерьера обновленного внедорожника Lada 4x4

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Украину попросили не cдавать России «ценного свидетеля» по делу MH17

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В московском СИЗО № 6 состоялась церемония бракосочетания трансгендера, который находится под стражей, с женщиной.
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Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru вчера в 08:17
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Важные для Сахалинской области соглашения подписаны на V ВЭФ

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Появилось фото взорвавшегося Су-25

В сети появилась фотография с места падения учебно-боевого штурмовика Су-25УБ на Ставрополье.
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Украина погасила долги перед МВФ за 2014 год

Сообщается, что финальные платежи составили в целом $156 млн. В 2014 году Киев по программе stand by получил от МВФ $4,6 млрд.
REGNUM вчера в 14:26
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Иранская журналистка Масих Алинежад опубликовала в Twitter видео со свадьбы девочки из Ирана и рассказала, что оно заставило ее плакать.
Lenta.ru 02 сентября в 22:42
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Ломаченко высказался о возможности дружбы с россиянами

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Заместитель начальника департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев сообщил, что Банк России зафиксировал рост числа хищений средств россиян, производимых через соцсети.
Газета.Ru вчера в 23:56
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Президент Украины Владимир Зеленский попросил Верховную раду выполнить свое обещание и отменить закон о депутатской неприкосновенности.
Известия вчера в 04:33
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Скворцова пообещала максимально быстро зарегистрировать «Фризиум»

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РИА Новости вчера в 21:51
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Минприроды назвало российские города с самым грязным воздухом

Минприроды опубликовало проект госдоклада «О состоянии и об охране окружающей среды РФ в 2018 году», в котором перечислило российские города с самым загрязненным воздухом.
Известия вчера в 21:40
Политика

Борис Джонсон лишился рабочего большинства в парламенте Великобритании

Глава правительства Великобритании и лидер британских консерваторов Борис Джонсон во вторник, 3 сентября, лишился рабочего большинства в палате общин.
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Трамп поздравил Польшу с началом Второй мировой войны

Известия вчера в 22:36
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Названы регионы, где чаще всего снимают наличные на кассах магазинов

Жители Забайкалья, Амурской области и Хабаровского края чаще других пользуются возможностью снять наличные деньги на кассах магазинов.
News.ru вчера в 08:27
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СКР снял обвинения с пятерых фигурантов «московского дела»

Следственный комитет России снял обвинения с пятерых фигурантов резонансного дела о «массовых беспорядках», которое было возбуждено после разгона несогласованного протестного митинга «За честные выборы» 27 июля в Москве.
Общая газета.RU вчера в 07:08
Происшествия

Ещё одна российская девочка погибла в бассейне в Турции

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце августа в отеле турецкого города Бордум 12-летняя девочка нырнула в бассейн, где её руку засосало в сливную трубу бассейна.
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Происшествия

В Новой Зеландии перевернулся автобус с 23 китайскими туристами

Автобус с 23 китайскими туристами перевернулся в Новой Зеландии, шесть человек погибли и многие получили ранения, сообщило посольство КНР в Новой Зеландии.
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Вьетнам нацелился довести товарооборот с РФ до $10 млрд

Увеличить российско-вьетнамский товарооборот до $10 млрд к 2020 г. хотели бы власти Вьетнама, заявил заместитель министра иностранных дел этой страны То Ань Зунг на Восточном экономическом форуме.
REGNUM вчера в 22:18
Экономика

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Корпорация собирается инвестировать более пяти миллиардов рублей в региональные проекты.
Российская газета вчера в 23:16
Политика

Комиссия Госдумы обсудит факты вмешательства в дела РФ извне

Сегодня, 4 сентября, в Госдуме пройдёт заседание комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ, сообщает ИА REGNUM.
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В Иерусалиме туристка заплатила за шаурму почти $3 тысячи

Газета.Ru вчера в 17:33
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Александра Розенбаума прооперировали

Телеканал 360° 02 сентября в 07:55
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