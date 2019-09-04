Политика
ИнтерфаксАмериканский сенатор Майк Ли получил российскую визу
В Посольстве уточнили, что визы были выданы во вторник, 3 сентября. В российской дипмиссии рекомендовали обращаться в офис сенатора по вопросам программы его пребывания в России. В свою очередь, пресс-секретарь сенатора заявил изданию Politico, что Ли посетит Россию с 5 по 8 сентября.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 02:34, Вашингтон
Политика
Адвокат прокомментировал сроки обмена пленными между РФ и Украиной
Украинский адвокат Валентин Рыбин прокомментировал сроки обмена заключенными между Россией и Украиной. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:26
Политика
Иран вернётся к соблюдению СВПД при получении кредита на $15 млрд
Заместитель главы иранского МИД Аббас Аракчи заявил о готовности Ирана вернуться к полному соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе при условии получения кредита в размере $15 млрд.
RT на русском 01:39
Политика
Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне
МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.
Газета.Ru 01:46
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко ждет второго ребенка от Дмитрия Тарасова
Радостную новость модель Анастасия Костенко рассказала сама в Instagram, опубликовав фотографию, на которой футболист Дмитрий Тарасов, держа на руках в первую дочку Милану, целует беременный животик жены.
Paparazzi.ru вчера в 03:05
Происшествия
Cпасший пассажиров Airbus A321 пилот возвращается к полётам
RT на русском вчера в 07:00
Политика
Лукашенко объяснил перекрытие границы с Украиной
Белоруссия была вынуждена закрыть границу с Украиной из-за хлынувшего потока оружия, заявил Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 04:44
Шоу-бизнес
Запашный перенес срочную операцию
Дрессировщик и художественный руководитель Московского цирка Аскольд Запашный оказался на больничной койке и был срочно прооперирован.
Свободная Пресса 01:51
Экономика
Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка
Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
Ведомости вчера в 07:05
Общество
Минприроды назвало российские города с самым загрязненным воздухом
Минприроды обнародовало перечень городов с наиболее загрязненным воздухом.
Ведомости вчера в 22:23
Здоровье
Скворцова заявила о существенном росте продолжительности жизни россиян
Продолжительность жизни в России за последние семь месяцев существенно выросла, рассказала на полях Восточного экономического форума министр здравоохранения Вероника Скворцова.
RT на русском 01:23
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах выросло до семи человек
Число жертв урагана "Дориан" на Багамах возросло до семи человек, власти считают, что эта цифра не окончательная, заявил в среду премьер-министр островного государства Губерт Миннис, трансляцию его выступления вел Twitter телеканал ZNS Bahamas.
РИА Новости вчера в 20:47
Происшествия
Суд вынес первый приговор по делу о массовых беспорядках в Москве
Тверской суд Москвы во вторник приговорил к трем годам колонии Ивана Подкопаева – первого осужденного за нападение на силовика в ходе несанкционированной акции 27 июля, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости вчера в 06:37
Происшествия
В ДТП с автобусом под Волгоградом погиб один человек
Легковушка и автобус столкнулись утром в среду под Волгоградом, погиб один человек, шестеро получили ранения.
ТАСС 00:47
Общество
В России заработал онлайн-сервис выдачи сведений из ЕГРН
Федеральная кадастровая палата официально запустила сервис по выдаче сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) 3 сентября.
Известия вчера в 01:00
Экономика
Украина погасила долги перед МВФ за 2014 год
Украина смогла вернуть Международному валютному фонду все кредиты, которые она взяла по программе 2014 года.
REGNUM вчера в 14:26
Политика
США ввели санкции против иранского космического агентства
Соединенные Штаты ввели во вторник санкции против Аэрокосмического исследовательского института, Космического агентства и Центра космических исследований Ирана.
ТАСС вчера в 14:24
Происшествия
На Урале предотвратили массовое убийство в школе
В городе Кушва Свердловской области правоохранители предотвратили массовое убийство в учебных заведениях, которое собирались устроить двое 16-летних подростков.
BFM.ru вчера в 13:24
Происшествия
Найдены тела пилотов взорвавшегося Су-25
Поисковая группа нашла тела пилотов учебного штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае.
Lenta.ru 02:04
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета 02 сентября в 18:48
Политика
Глава Deutsche Welle отказался участвовать в расследовании Госдумы
Руководство немецкого издания Deutsche Welle отказалось от участия в заседании комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Ведомости 00:53
Политика
Оскорбившая жителей Тулуна чиновница находится в отпуске
REGNUM вчера в 06:58
Общество
Видео свадьбы 13-летней иранской девочки заставило плакать журналистку
Иранская журналистка Масих Алинежад опубликовала в Twitter видео со свадьбы девочки из Ирана и рассказала, что оно заставило ее плакать.
Lenta.ru 02 сентября в 22:42
Политика
Путин и Моди прибыли на «Звезду» на «Урагане»
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди приехали на судостроительный комплекс "Звезда", который располагается в приморском городе Большой Камень.
Вести.Ru 01:23
Политика
Алексей Навальный назвал кандидатов для «Умного голосования»
«Умное голосование» предполагает, что москвичи должны проголосовать за того, кого предложит Навальный, чтобы в Мосгордуму прошли как можно меньше тайных и явных представителей «Единой России» – кандидатов от власти.
Ведомости вчера в 08:16
Здоровье
В России началось применение новой отечественной вакцины от гриппа
Глава Минздрава Вероника Скворцова сообщила о начале вакцинации новым четырехвалентным препаратом от гриппа групп высокого риска, к 2023 году министерство планирует окончательно заменить им существующие трехвалентные вакцины.
Интерфакс вчера в 23:37
Шоу-бизнес
Сын Анны Седоковой пострадал от комаров во Франции
Дни24 вчера в 06:46
Экономика
Минсельхоз назвал объём ущерба аграриев от ЧС в 2019 году
Первый замглавы Минсельхоза России Джамбулат Хатуов рассказал об объёме ущерба, который понесли российские аграрии от последствий чрезвычайных ситуаций в 2019 году.
RT на русском 02:19
Культура
Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции
Культуромания вчера в 10:56
Общество
ЦБ предупредил о новом способе мошенничества через соцсети
ЦБ предупредил о новом способе кражи денег с помощью соцсетей.
Газета.Ru 02:28